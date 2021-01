Wéi d'Police e Mëttwoch den Owend matdeelt, gëtt dat 15 Joer jonkt Kimberley Graffe aus der Stad zanter dem 15. Januar 2021 vermësst.

Dat vermësste Meedchen ass ongeféier 1,70 Meter grouss an huet eng kräfteg Statur. Besonnescht Mierkmol: en Nueserank (e sougenannte Septum-Piercing). D'Kimberley hat eng däischter Jackette eng Aart K-Way, an Turnschong un, wéi et fir d'lescht gesi gouf.

Sämtlech Informatioune si fir d'Stater Police um (+352)244-40 1000 oder fir den 113.