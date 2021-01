Déi verschidde Corona-Moossname begleeden eis net just am Alldag, mä wierke sech negativ aus op eis Visioun vum Beruffsliewen an och op eist Wuelbefannen.

Dat ass eng Conclusioun aus der Etüd "Quality of work Index Luxembourg", déi d'Chambre des salariés, zesumme mat der Uni Lëtzebuerg an dem Infas, dem Institut de recherche sociale gemaach huet.

Et ass déi 8. Editioun an den Index, mat deem d'Qualitéit vun der Aarbecht gemooss gëtt, ass esou niddreg wéi nach ni. Deen Index louch an de leschte Joren tëschent 55,7 a 54,5 Punkten vun 100, ma fir 2020 läit e just bei 53 an engem hallwe Punkt.

Eng Baisse gëtt et virun allem bei deene jonke Salariéen tëschent 16 a 24 Joer, bei Chauffere vu Maschinnen, bei Monteuren, bei Leit, déi an engem vun den elementare Beruffer schaffen a bei Leit, déi en Deelzäitkontrakt hunn.

Eppes wat och opfält, dat ass, datt déi Leit, déi den Ament vun Doheem schaffen eng aner Opfaassung vun hirer Aarbecht hunn, wéi déi Leit, déi net am Teletravail sinn.

Den Aarbechtspsycholog David Buechel:

"Et muss ee soen, datt eis Enquête gewisen huet, datt et zwou Welte ginn, bei der Aarbecht elo wärend der Pandemie. Et huet een déi Leit, déi kënnen Teletravail maachen, well et technesch méiglech ass an doduerch dann och relativ zefridde sinn a keng gréisser Repercussiounen op hire Salaire musse fäerten. Sinn hunn allerdéngs méi Stress an déi mental Belaaschtung ass méi grouss an et gi méi work-life Konflikter. Op där anerer Säit huet een dann all déi Leit, déi um Terrain musse schaffen, ënnert schwierege Konditiounen an och méi Angscht hunn, sech mam Virus unzestiechen."



Positiv Elementer, déi ee mat der Aarbecht a Verbindung bréngt, leiden den Ament. Dat ass zum Beispill bei der Aarbechtsautonomie de Fall a beim Matbestëmmen. Duerch d'Schaffe vun Doheem an duerch d'Masken ass och déi tëschemënschlech Kommunikatioun méi schwiereg, stellt d'Etüd fest. Donieft hätte méi Leit d'Gefill, datt se kee Retour op déi Aarbecht kréien, déi se gemaach hunn.

D'Angscht virum Virus an déi sozial Isolatioun, zwou Saachen, déi hire Präis hunn, betount den Aarbechtspsycholog aus der Chambre des salariés. Si hätte virun allem en Impakt op déi mental Gesondheet vun de Leit, déi schaffen.

"3 vun 10 Salariéeën hunn e moderate Risiko eng Depressioun z'entwéckelen. 1 vun 10 weist staark Unzeechen vun enger Depressioun. Et gesäit een also, datt déi nächst Well, an dat soen net nëmmen ech, mä och aner Experten, éischter eng well vu mentale Problemer gëtt. Dat gëllt et ze verhënneren. Mir wësse jo, datt et Vaccinen ginn, géint de Covid-19, mä leider gëtt et kee géint mental Problemer an dofir ass d'Preventioun hei och esou wichteg."

Eng alarmant Situatioun an d'Chambre des salariés ënnersträicht, datt d'Ëmfroe fir dës Etüd tëschent Juni a September gemaach goufen. An deene Méint duerno hätt d'Situatioun sech wuel warscheinlech net gebessert. Den David Buechel betount dofir, datt déi sozial Kontakter och op der Aarbecht wichteg sinn, well se hëllefen de ganze Rescht ofzefiederen.