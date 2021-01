Et war eng laang Fuerderung vun de Gewerkschaften, déi hinnen u sech scho viru 6 Joer zougeséchert vun der Regierung zougeséchert gouf.

D'Kannergeld, dat 2006 desindexéiert gouf, soll vum 1. Januar d'nächst Joer un, nees un den Index gebonne ginn. Dat gouf dës Woch an der Familljekommissioun festgehalen. Blo-Rout-Gréng haten ze lescht ëmmer nees betount et géif een des Mesure réischt um Enn vun der Legislatur ëmsetzen. Heimadder géif d'Reindexatioun also virgezu ginn.

OGBL an LCGB begréissen, datt d'Regierung de Bipartite-Accord aus dem Joer 2014 no vill Drock vun hirer Säit ëmsetzt. Bedauert gëtt allerdéngs, datt d'Perten, déi d'Familljen an de leschte 14 Joer haten net kompenséiert ginn. Den OGBL fuerdert an deem Kontext de Montant misst ëm 7,7% eropgoen.

Den LCGB huet et mat Zomme chiffréiert. Sou misst d'Kannergeld vun elo 265 op 285 Euro gehéicht ginn, gekoppelt mat enger Indexatioun vun allen Familljenzoulagen.