En Donneschdeg gouf den neien entspriechende Bulletin vum LIST publizéiert.

D’Réckstänn vu Covid am Ofwaasser sinn nach ëmmer héisch, mee den Trend ass liicht réckleefeg. Dat steet am neie Bulletin vum LIST iwwert d’Analysen an de Kläranlage fir déi véiert Woch vum Joer, deen en Donneschdeg de Moie publizéiert gouf. D’Réckstänn géingen aktuell eng „mëttelméisseg“ Presenz vum Virus am Ofwaasser indiquéieren, sou den neiste Coronastep-Rapport.

Hei gëtt et de komplette Rapport.