E Jong, deen ugangs 2020 zu Stroossen verhaft gouf an 9 Méint an Untersuchungshaft souz, gouf um Donneschdeg de Mëtteg a Schweden verurteelt.

Zu Stockholm ass en Donneschdeg d’Urteel am Prozess géint de jonke Mann vu Stroossen gefall, dee virgeheit krut, mat engem Kompliz am Oktober 2019 eng Näerz-Farm a Schweden a Brand gestach ze hunn. Déi schwedesch Riichter hunn et wéinst dem jonken Alter vum Mann am Ament vun der Dot bei enger Geldstrof belooss. De Mann krut also kee feste Prisong. Hien hat wärend dem Prozess zouginn, de Brand geluecht ze hunn. Hien huet och drop higewisen, dass hie sech fir verschidde politesch Ideologien interesséiert hätt an dass hien och emol Sympathien fir d'"Nazideologie" gehat hätt. De Mann soll Kontakter zum radikalen Milieu vun den Öko-Faschiste gehat hunn. Öko-Faschisten, sou nenne sech Aktivisten, déi an de leschte Jore weltwäit aktiv waren. Si gëllen als rietsextrem a beruffe sech eben op d'Nazi- an déi faschistesch Ideologie.

Am Februar 2020 war de Mann zu Stroossen verhaft ginn an souz 9 Méint an Untersuchungshaft. Hei zu Lëtzebuerg leeft eng Enquête wéinst méigleche Verstéiss géint d’Waffegesetz respektiv och de méigleche Besetz vun explosivem Material.