De Freideg de Mëtteg gëtt an der Chamber am Cercle déi néngt Versioun vun engem Covid-Gesetz ugeholl. De Livestream fannt Dir hei am Artikel.

Deemno ginn d'aktuell Restriktioune bis den 21. Februar verlängert. Well et an de verschiddenen Avisen, notamment deem vum Staatsrot, keng notabel Objektioune goufen, gëtt de Gesetzesprojet wuel mat de Stëmme vun der Majoritéit ugeholl. Deemno bleift et beim Couvre-Feu tëscht 23 Auer a moies 6 Auer, wou all net-essentiell Deplacementer verbuede sinn, d'Reegele fir Rassemblementer, respektiv bei sech Doheem maximal 2 Leit aus engem selwechte Stot ze gesinn, bleiwen onverännert strikt a streng. D'net-essentiell Butteker wéi Coifferen oder soss Geschäfter bleiwen op, mee mat strikte Reegelen a Limitatiounen, sou dierf zum Beispill nëmmen ee Client op 10 Meter-Carré zerwéiert oder empfaange ginn. Och kulturell a sportlech Aktivitéite bleiwen erlaabt, mee mat virgeschriwwene Restriktiounen. Sou dierfen a Piscinnen zum Beispill nëmme maximal 6 Schwëmmer pro Couloir vu 50 Meter am Basseng ënnerwee sinn. Mam neien Text, deen de Freideg de Mëtteg debattéiert gëtt, gëtt et dem Staat ënnert anerem erlaabt, fir net-gedeckt Käschten integral och fir d'Méint Februar a Mäerz ze iwwerhuelen.