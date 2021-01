2 Mat-Täter waren am Virfeld schonn verurteelt ginn...

Um Stater Geriicht ass en Donneschdeg e Mann zu 7 Joer Prisong, dovunner der 3 op Sursis verurteelt ginn, deen eng Zäit zu den am meeschte gesichte Leit an Europa gezielt huet.

Hien soll mat-responsabel gewiescht si fir e brutalen Iwwerfall op eng eeler Koppel zu Senneng, am Juli 2015. 2 Mat-Täter waren am Virfeld scho verurteelt ginn.

Well hien sech, kuerz ier d’Police déi 3 Täter bei Metz wollt festhuelen, ewech konnt maachen, stoung hie vun Dezember 2016 bis Juli 2019 op der europäescher „Most wanted“ Lëscht. Déi 3 Täter mussen de Riichter no, och e Schuedenersatz an Héicht vu bal enger hallwer Millioun Euro bezuelen.