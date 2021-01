Zanter e Freideg ass de Formulaire online, mat deem Independanten déi nei staatlech Hëllef kënnen ufroen, déi dës Woch an der Chamber gestëmmt goufen.

De Montant variéiert jee nodeem wéi héich de Verdéngscht bis ewell war, tëscht 3.000 a 4.000 Euro.

D’Hëllef ass jo steierfräi a muss net rembourséiert ginn, ass awer un enger Rëtsch Konditioune geknäppt.

À partir d'aujourd'hui, 29 janvier 2021, les personnes concernées peuvent demander la nouvelle aide financière, unique et non remboursable, en faveur des indépendants. Le montant de cette aide varie en fonction de la tranche de revenu cotisable dans laquelle l'indépendant se situe, ces montants étant fixés à 3.000, 3.500 et 4.000 euros.

Le formulaire de demande est désormais disponible sur Guichet.lu. La demande est introduite à l'aide d'un assistant en ligne disponible à travers l'espace professionnel de MyGuichet.lu par le biais d'un produit LuxTrust (p.ex. Token, Smartcard ou Signing stick) ou d'une carte d'identité électronique. Cet outil de demande en ligne a été élaboré par le ministère de l'Économie avec le soutien du Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE).

Pour rappel, l'octroi de cette aide est soumis à plusieurs conditions. Le demandeur doit ainsi avoir le statut d'indépendant à titre principal, être affilié en tant que tel à la sécurité sociale depuis le 31.12.2020 au moins, rencontrer des difficultés financières temporaires qui ont un lien de causalité direct avec la pandémie COVID-19 et son revenu professionnel doit être au moins égal ou supérieur à un tiers du salaire social minimum et ne doit pas dépasser le montant de deux fois et demi le salaire social minimum.

Les informations détaillées sont disponibles sur le site Guichet.lu.

Le ministre des Classes moyennes, Lex Delles, souligne que «les indépendants constituent un pilier essentiel de l'économie luxembourgeoise. Ils ont cependant été particulièrement touchés par la crise de la COVID-19, d'où la nécessité de renforcer le soutien. Après la création de deux indemnités d'urgence pour les indépendants à hauteur de 2.500 euros respectivement de 3.000 à 4.000 euros, le gouvernement a ainsi décidé d'introduire une troisième aide directe non remboursable en leur faveur. La Direction générale des classes moyennes a versé plus de 269 millions d'euros aux entreprises et aux indépendants et continuera de soutenir l'économie luxembourgeoise en cette période extraordinaire».

guichet.lu/indemnite-independant