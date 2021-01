En Donneschdeg den Owend goufe virun enger Snack-bar am Garer Quartier an der Stad zwou Persoune mat engem Messer attackéiert.

Beim Tëschefall gouf eng Persoun un der Hand blesséiert. Eng verdächteg Persoun konnt kuerz drop vun der Police festgeholl ginn. Et handelt sech ëm ee Mannerjäregen.

De Parquet gouf iwwert de Virfall informéiert. Well et sech beim presuméierten Täter ëm e Mineur handelt, gouf hien an der Unisec zu Dräibuer ënnerbruecht.

Dëst ass schonn deen zweete Virfall bannent enger Woch an der Stad. En Dënschdeg den Owend war eng Persoun bei enger Messerpickerei zu Bouneweg ëm d'Liewe komm.

Schreiwes vum Parquet

Communiqué de presse du parquet de Luxembourg en relation avec une agression impliquant un mineur

(29.01.2021)

Vers 17h30 hier, un incident s'est produit devant un snack-bar dans le quartier de la gare à Luxembourg-Ville. Deux personnes ont été attaquées avec une arme blanche. Une d'entre elles a été blessée à la main.

Suite à une recherche lancée immédiatement, une personne suspecte a pu être interpellée par la police peu de temps après. Des vérifications supplémentaires ont révélé qu'il s'agissait d'un mineur.

Le parquet de Luxembourg, qui a été informé de cet incident, a pris une mesure de garde provisoire à l’Unité de sécurité (UNISEC) de Dreiborn.