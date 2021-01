En date du 28 janvier 2021, l'agence de notation de crédit Moody's a certifié les bonnes performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) du Luxembourg, suite à l’introduction récente des aspects «ESG» dans sa méthodologie d’évaluation. L’agence a rappelé dans ce contexte que le Grand-Duché continue de bénéficier de la notation de crédit la plus élevée. Le «AAA» repose notamment sur une situation financière robuste de l’État et un faible niveau de dette, une politique économique prévoyante et un environnement politique stable. Dans cet avis actualisé, l'agence de notation attribue un score d'impact de crédit «ESG positif» au Grand-Duché, reflétant une faible exposition aux risques environnementaux et sociaux, une gouvernance des plus performantes ainsi qu’une capacité très élevée de répondre aux chocs. Moody’s souligne que grâce à sa structure économique solide, le Luxembourg a pu mieux résister aux conséquences économiques de la pandémie. L’agence note que l’exposition du Luxembourg aux risques environnementaux demeure faible. Pour Moody’s, le pays se démarque par des performances particulièrement élevées en matière de sécurité et un accès généralisé et de qualité aux soins de santé. En termes de gouvernance, le Luxembourg obtient la meilleure note possible grâce à un haut degré de transparence et une politique budgétaire équilibrée. L’agence relève aussi que malgré sa petite taille, le Luxembourg dispose d'une administration publique performante. Pierre Gramegna, ministre des Finances, commente: «Dans le contexte actuel de crise, je me réjouis de voir que notre pays bénéficie toujours de la notation la plus élevée et qu’il est bien positionné en matière de durabilité. Ceci s’explique, entre autres, par une politique budgétaire prudente axée sur un haut niveau d’investissement et une politique économique mettant l’accent sur une croissance inclusive et de qualité.»