Den 21 Joer ale Mann lieft an enger sozialer Ariichtung zu Lëtzebuerg a muss, well hien Epileptiker ass, dréngend all Dag Medikamenter anhuelen.

Dës Medikamenter huet de Keita Moussa awer aktuell net bei sech. Hien ass ongeféier 1,80 Meter grouss, dënn an huet kuerz schwaarz Hoer. Hie schwätzt Franséisch. All d'Infoe si fir d'Police an der Stad um 244 40 1000 oder fir den 113.