Wéi de CGDIS mellt, koum et e Samschdeg den Owend géint 20.40 Auer zu engem Accident tëscht der Fiels an Angelsbierg.

E Chauffer ass do mat sengem Won op d'Kopp gaangen an am Gruef gelant. Den Ongléckleche gouf verwonnt an huet missen aus dem Gefier befreit ginn. Méi Detailer sinn net gewosst.

Op der Plaz war de Samu vun Ettelbréck, d'Ambulanz an d'Pompjeeën aus der Fiels, sou wéi d'Pompjeeë vun Angelsbierg.