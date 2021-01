An de leschten Deeg hat et nawell zerguttst gereent, zesumme mam Schnéi, dee plazeweis nach louch a geschmolt ass, sinn d'Baachen an d'Flëss um Klammen.

D'Waasserwirtschaftsamt geet e Sonndeg de Moien, den aktuelle Previsiounen no, weider vu liichten Iwwerschwemmungen op der Musel aus. D'Phase de préalerte kéint e Sonndeg den Owend op der Musel zu Briedemes an zu Réimech iwwerschratt ginn. D'Administration de la gestion de l'eau mellt, datt d'Tendenz, dass d'Peegele weider klammen, wuel bis e Méindeg dauert. Am Laf vum Méindeg wäert zu Briedemes e Waasserstand vu viraussiichtlech 6,20 Meter erreecht ginn, 5,22 Meter zu Réimech. Eng genee Previsioun kéint een awer net ginn, dat géif aktuell vun den erwaarten Nidderschléi ofhänken. Et soll am Laf vun e Sonndeg nees reenen. Plazeweis ass och Schnéireen gemellt. Iwwerdeems gouf den Héichwaasser-Risk fir d'Sauer, d'Uelzecht, d'Kor an d'Sir opgehuewen. D'aktuell Peegelstänn vun allen Miessstatiounen op der Musel, mee och Sauer an Uelzecht sinn op inondations.lu ze consultéieren. PDF: Phase de pré-alerte Zu Réimech / © Domingos Oliveira / RTL Zu Réimech / © Domingos Oliveira / RTL Zu Réimech / © Domingos Oliveira / RTL Zu Réimech / © Domingos Oliveira / RTL Zu Réimech / © Domingos Oliveira / RTL