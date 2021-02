Déi lescht Woch huet d'Police am ganze Land ronn 330 Kontrollen am Kader vum Anhale vun de gesetzleche Covid-19-Mesurë gemaach.

Haaptsächlech gouf gekuckt, ob sech op d'Reegel vun der Ausgangsspär gehale gouf. Eleng an deem Kader goufen et 280 Kontrollen. Ma och déi sanitär Konzepter a Supermarchéen an Usammlunge vu Mënsche goufe kontrolléiert.

170 Persoune hu missten eng Verwarnung bezuelen, dovun ongeféier 90%, well sech net un de Couvre-Feu gehale gouf.

A siwe Fäll gouf sech net un déi sanitär Virschrëfte gehalen an dat gouf och den zoustännegen Autoritéite signaliséiert.