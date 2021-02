Le ministère de la Justice publie annuellement un tableau répertoriant, par procédure et par pays d'origine, le nombre de personnes ayant acquis la nationalité luxembourgeoise. Acquisitions de la nationalité luxembourgeoise - Total



Année



Affaires clôturées



2015



5.306



2016



7.141



2017



9.030



2018



11.876



2019



11.451



2020



9.389



En consultant le tableau des statistiques de l'année 2020 certains chiffres peuvent interpeller le lecteur: https://mj.gouvernement.lu/dam-assets/dossiers/dossier-nationalite/statistiques/Ind-Stat-2020.pdf. Il importe d'analyser ces chiffres dans le contexte des modifications intervenues dans la législation: Depuis la réforme législative du droit de la nationalité luxembourgeoise, entrée en vigueur le 1er avril 2017, les demandes ont augmenté grâce à un allègement des conditions pour obtenir la nationalité luxembourgeoise et à une simplification des procédures.



https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/nationalite-luxembourgeoise.html Le descendant en ligne directe paternelle ou maternelle d'un aïeul luxembourgeois à la date du 1 er janvier 1900 et que celui-ci ou l'un de ses descendants a perdu la nationalité luxembourgeoise sur base des dispositions légales antérieures, peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise, à condition: de présenter la demande en certification de la qualité de descendant d'un aïeul luxembourgeois à la date du 1 er janvier 1900 au ministre de la justice jusqu'au 31 décembre 2018, de souscrire la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise devant l'officier de l'état civil jusqu'au 31 décembre 2021. Ces délais sont à observer sous peine d'irrecevabilité de la procédure.

janvier 1900 et que celui-ci ou l'un de ses descendants a perdu la nationalité luxembourgeoise sur base des dispositions légales antérieures, peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise, à condition: Depuis le 1er janvier 2019, il n’est plus possible d’introduire une nouvelle procédure de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise, fondée sur la descendance d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900. Pour plus d'informations sur les statistiques annuelles établies par le ministère de la Justice, vous pouvez consulter le lien suivant: https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/nationalite-luxembourgeoise.html.