Vun 2015 bis 2019 sinn all Joer tëscht 17 an 29 Kanner gestuerwen.

Am Joer 2020, eleng schonn an den 10 éischte Méint, goufen an engem Rapport vum Statec schonns 52 Bëbeeën enregistréiert, bal duebel esouvill.

Wat stécht hannert dësen Zuelen?

De Statec analyséiert d'Zuele vun allen Doudesfäll, déi zu Lëtzebuerg bei de Gemengen enregistréiert ginn, schonns zënter Joren.

Et mierkt een, dass an der Evolutioun de Mortalitéitstaux all Joer generell liicht zeréckgeet.

2020 awer schéngt et anescht. D'Zuele vun Doudege klammen ëm 2,9 Prozent bei der Gesamtpopulatioun, eng Hausse, déi een der sanitärer Kris zouuerdne kann. Bei de Bëbeeën, vun 0 bis 1 Joer, schénge se op éischter Siicht, ëm bal 100 Prozent an d'Luucht gaangen ze sinn. Dëst op jidder Fall kann een aus enger Publikatioun erausliesen, déi de Statec am Dezember publizéiert huet.

Eng parlamentaresch Fro vun "déi Gréng" gräift och Thema vun dëser Iwwer-Mortalitéit vu Bëbeeën tëschent 0 an 1 Joer op.

Wat sinn d'Explikatiounen heizou?

Op der Sich no Erklärunge krute mer vum Vizepresident vun der Associatioun vun de Kannerdokteren, dem Dr. Patrick Theisen, confirméiert, datt d'Pediateren dat leschte Joer keng wesentlech Hausse vun der Mortalitéit bei Puppelcher festgestallt hunn. Dem Medezinner si just zwee bis dräi Fäll bekannt, wou Kanner ënner 10 Joer méi ee schwierege Verlaf no enger Covid-Infektioun haten. Zu Lëtzebuerg wier awer kee Bëbee oder Kand un de Suitte vu Covid-19 gestuerwen.

Wéi kann ee sech dës Zuelen, déi den Doudeschäiner vum Etat Civil vun de Gemengen entspriechen, dann awer erklären?

Zum Zäitpunkt vum Rapport vum Statec, deen am Dezember 2020 mat den Zuele publizéiert gouf, sinn all Doudesfäll vu Bëbeeë matgezielt, och déi Puppelcher, déi doutgebuer goufen. Heizou zielen d'Fötussen a Bëbeeën, déi virun oder wärend der Gebuert gestuerwe sinn.

An de Statistike vun de Jore virdru sinn déi "Doutgebuer" awer net mat gezielt.

Wann een d'Zuele vun de "Morts-Nés" vun 2018 (37) an 2019 (51) kuckt a wann ee weess, dass dës Zuelen aus dem Rapport vum Mortalitéitstaux erausgeholl ginn, da versteet een, firwat am Moment nach déi Zuel esou héich ass.

De Schlussbilan an der Statistik ouni déi "Doutgebueren" gëtt deemno no ënne revidéiert, wat ons dann zeréck op méi normal Zuele vun de Jore virdru bréngt.

Huet de Statec d'Zuelen ze fréi erausginn?

De Statec gëtt vun de Lëtzebuerger Gemengen iwwer all Doudesfall informéiert, beluecht duerch d'Doudeschäiner. D'Statistike vum Joer kënnen awer eréischt am Februar definitiv ofgeschloss ginn, wann all Doudeschäin vum Joer virdrun erakomm ass, kontrolléiert gouf a wann all Mort-né net méi an der provisorescher Statistik ass.

Bei der Äntwert op Fro, ob de Rapport ze fréi erauskoum, seet de Statec, dass si 2020 déi provisoresch Donnéeën all Mount public wollte maachen, an net ee mol d'Joer, wéi et bis ewell d'Reegel war, fir den Impakt vum Covid-19 op Mortalitéit besser ze verstoen.

Déi definitiv Zuele vun de Mënschen a Puppelcher, déi am Joer virdru gestuerwe sinn, kann een ëmmer eréischt am Mäerz erwaarden.

Zu dësem Moment weist deemno näischt drop hin, wéi wann am Pandemie-Joer 2020 méi Puppelcher gestuerwe wiere wéi déi Joren virdrun.