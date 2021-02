An enger Etüd gouf sech mat den Auswierkunge vun der Corona-Kris op déi Leit, déi schwéier drogenofhängeg sinn, auserneegesat.

Wéi een Impakt huet d'Covid-Kris op d'Liewe vu schwéier drogekranke Persounen a prekäre Situatiounen. Där Fro ass de Gesondheetsministère an enger Etüd op de Fong gaangen, déi e Méindeg nieft der Impfstrategie presentéiert gouf.

Drogen a Coronazäiten / Reportage Fanny Kinsch

PDF: Etüd iwwert den Impakt vu Covid-19 op Drogekonsumenten

120 Persounen, déi als "Usagers de drogues à haut risque" gëllen, déi ënnert anerem den Drogekonsumraum Abrigado an der Stad besichen, hunn tëschent Juni an August 2020, also nom Confinement, un der Nadine Berndt hirer Etüd deelgeholl.

"D'Leit, déi matgemaach hunn, ware gréisstendeels Männer, den Duerchschnëttsalter war 43 Joer an e bësse méi wéi d'Hallschent zu Lëtzebuerg gebuer. Bal een Drëttel vun de Leit hate gesot, datt si keng Wunneng hunn oder kee fixe Logement a 40% hunn och gesot, datt si am Fong d'Mesurë vum Confinement net kéinte respektéieren."

16% vun de Participanten hu vun der neier Offer fir eng nidderschwëlleg Substitutioun profitéiert.



D'Zuel vun Iwwerdosisse wier erofgaangen, obwuel d'Qualitéit vun den Drogen erofgaangen an de Präis geklomme wier, sou d'Nadine Berndt. D'Konsumgewunneschte wieren d'selwecht bliwwen. Heroin gëtt mat ronn 60% nach ëmmer am meeschte consomméiert, viru Kokain mat 30%. Anescht wéi an anere Länner wiere keng nei Droge méi staark opgedaucht.

"Mir gesinn zwar haut, dass vill méi Online-Distributioun gëtt vun Drogen, also vill Leit kafen online, mä et muss ee sech och virstellen, datt déi Leit dacks keen Handy hunn an och keen Accès op den Internet an och keng Wunneng."



Den Alkoholkonsum wier allerdéngs ëm 22 Prozent geklommen. E gudden Deel vun de Leit wier mat der Offer zu Lëtzebuerg zefridden. Allgemeng hätten awer negativ Gefiller a Gewalt zougeholl, seet d'Nadine Berndt.

"Ongeféier d'Hallschent vun de Leit hunn awer och gesot, dass si negativ Emotiounen hunn a sech och vulnerabel fillen an och e Gefill vu sozialer Exklusioun hunn."

Schwéier drogekrank Persounen a prekäre Situatiounen, wéi och Leit ouni Dag iwwert dem Kapp, ginn iwwerdeems allgemeng net prioritär geimpft, wéi d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert präziséiert huet. Et géif een awer Efforte maachen, fir Persounen, déi wéinst Virerkrankungen als vulnerabel gëllen an der Prekaritéit liewen, bei en Dokter ze kréien, wa si kënne geimpft ginn.