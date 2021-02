En Dënschdeg géint 12.30 Auer ass e Chauffer mat engem wäisse Fiat Punto mat Lëtzebuerger Placke bäigaangen an du mat héijer Vitess fortgefuer.

Den Auto gouf kuerz drop zu Ierpeldeng an enger Wiss (Porte des Ardennes) fonnt.

Et waren 2 Männer mat laange brongen Hoer am Auto. Vu béide feelt den Ament all Spuer. Den een hat eng brong-gréng Box un an den aneren eng Jeans. All Informatioune si fir d'Police vun Dikrech um (+352) 244 80 1000 oder um 113. Et soll ee keng Leit mam Auto mathuelen an där Géigend.