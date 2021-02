Um Territoire vun der Stater Gemeng goufen et tëscht November an Dezember ronn 1.900 Strofdoten, dovunner sinn der wärend dem Couvre-Feu 275 geschitt.

Wéi de Police-Minister Kox matdeelt, wieren 2020 nuets däitlech manner Fäll vun Delinquenz wéi déi Joren virdrun - wou et natierlech och keng Ausgangsspär gouf.

Et waren d‘ADR-Deputéiert Kartheiser a Keup, déi dës parlamentaresch Fro gestallt hunn a wollte wëssen, ob et méi Strofdoten gouf wéi soss an ob d'Aarbecht vun der Police méi schwiereg gëtt, well d'Leit maskéiert ënnerwee sinn.

PDF Parlamentaresch Fro an Äntwert

En Afloss, deen "negligeabel" op d'Aarbecht vun der Police ass, wier d'Droe vu Masken, Schalen a Kaputze wärend de Wanterméint, schreift den Henri Kox.

Hien huet awer net verstoppt, datt d'Zuel vun de Strofdoten eleng am November/Dezember am Verglach mat de Jore virdru global awer eropgaangen ass: Sou waren dat wéi gesot 1.900 Strofdoten, wat der 200 méi sinn wéi zum Beispill 2018.

Dës Hausse wier bedéngt duerch eng gutt Partie méi Drogendelikter, deenen d'Police géif nogoen.