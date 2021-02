Tëscht 13 an 22 Auer wieren zäitweis Wand-Spëtzte vun bis zu 90 Stonnekilometer dran. Derbäi kënnt deels zolitte Reen.

Da klëmmt de ganzen Dag iwwer och de Risk, dass d'Peegele vun de Flëss nees an d'Luucht ginn. Op www.inondations.lu kann ee gesinn, dass souwuel d'Uelzecht, wéi och d'Sauer an den nächste Stonne wuel zolidd wäerte klammen.

Och Meteolux huet en "Avis de crue" erausginn, dee bis en Donneschdeg den Owend gëllt.

An der Nuecht op en Donneschdeg ginn et nach vereenzelt Schaueren, no Hallefnuecht ass et awer gréisstendeels dréchen. D'Temperature leien tëscht 2 a 5 Grad.