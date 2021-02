D'lescht Woch goufen 999 Leit positiv op de Coronavirus getest, 156 méi wéi d'Woch virdrun.

Am Zäitraum tëscht dem 25. an 31. Januar goufen awer och méi Tester gemaach - 51.337 am Ganzen - dat sinn der 6.920 méi wéi nach déi Woch virdrun.

Bei de positiv geteste Persoune louch d'Altersmoyenne bei 36,8 Joer an dorënner och méi Männer mat 50,3% wéi Fraen (49,7%).

1.820 Persoune ware lescht Woch an Isolatioun (-19 déi Woch virdrun), 3.357 Persounen a Quarantän. Do ass et e Sprong vu 605 méi op déi Woch virdru gekuckt.

Lescht Woch goufe 14 Doudesfäll gezielt, déi Woch virdru waren et 9.

De Reproduktiounstaux geet iwwerdeems weider erop a läit bei 1,10%.

Op d'Hospitalisatioune gekuckt: D'lescht Woch goufen et 55 Patienten op den normale Statiounen an 13 Leit op der Intensivstatioun. D'Altersmoyenne bei den hospitaliséierte Persoune louch bei 67 Joer.

Tëscht dem 25. an dem 31. Januar krute 4.279 Persounen eng éischt Impfdosis, 436 hir zweet.

PDF: De Réckbléck vun der Santé vum 25. bis 31. Januar

Covid-19-Kaart

Analyséiert goufen am Réckbléck vun der Santé och, a wéi enger Regioun et tëscht dem 11. an dem 31. Januar déi meeschten Infektioune gouf.

Zu Esch gouf et an deem Zäitraum mat 1.028 déi meescht positiv Fäll pro 100.000 Awunner. Hannendru kënnt d'Stad Lëtzebuerg mat 434 an Dikrech mat 216.