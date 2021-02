Den Escher Gemengerot stëmmt e Freideg eng zweete Kéier iwwert de PAG vun der Minettemetropole of.

Dee war jo besonnesch wéinst sengem Ëmgang mat WGe staark an d'Kritik geroden.

De Collectif "Save Co-housing in Esch" hat schonn de Freideg de Moien um 8.30 Auer zu enger Protestaktioun virun der Gemeng opgeruff.

Den Organisateuren vun der Manif no ginn d'Dispositiounen, déi d'Gemeng fir Co-Locatioune virgesäit, ze wäit a leie laanscht der Realitéit um Terrain. Et freet ee sech, wéini de Buergermeeschter Georges Mischo aus sengem Dornréische-Schlof erwächt.

Den CSV-Député maire sengersäits hat sech vun Ufank u géint de Virworf gewiert, et wéilt ee Co-Locatioune verbidden. Et géif drëms goen, d'Situatioun méi genee ze reglementéieren a géint Cafészëmmere virgoen. Den zweete Vott war verréckelt ginn, nodeems nach vill Froen opstoungen.

D'Notioun vum "lien affectif", déi d'Membere vun enger WG missten ënnerteneen hunn, war no Kriticke schlussendlech zréckgezu ginn. Eng gesetzlech Basis heifir géif et och net ginn, haten déi gréng Ministere fir Justiz a Logement an enger parlamentarescher Fro geäntwert.

Et wier och net un de Gemengen, fir d'Co- oder Sous-Locatioun ze reegelen, war d'lescht Joer d'Aschätzung vun de Gemengen.