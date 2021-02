Dat sot de Generalsekretär vun der Horesca François Koepp am Interview bei de Kolleege vum Tageblatt.

"No all den Noriichten an de leschte Stonnen, denken ech éischter un den 1. Abrëll", esou schätzt de François Koepp d'Situatioun fir de Secteur vun de Restaurateuren a Cafetieren an. Am Interview mam Tageblatt seet de Generalsekretär vun der Horesca weider, datt hie Versteesdemech huet, esouwuel fir d'Leit aus dem Secteur, déi op d'Strooss ginn, wéi och fir d'Regierung, déi esou eng Erausfuerderung musse meeschteren.