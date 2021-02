Sou al wéi d'Pandemie ass, sou al ass och d'Diskussioun ronderëm d'Roll vun de Kanner.

Schoulen op, Schoulen zou, a quasi allen europäesche Länner ass et eng vun de Froen, déi d'Politik ëmmer nees beschäftegt, och am Grand-Duché sinn d'Schoulen déi nächst Wochen zou.

Den Educatiounsminister Claude Meisch huet um Donneschdeg an enger Pressekonferenz annoncéiert, datt vun e Méindeg un d'Schoulen nees zou sinn. Mir hunn de Faktencheck gemaach.

Wat seet d'Wëssenschaft?

Mëttlerweil gëtt et eng Hellewull Etüden, déi weisen, datt d'Zoumaache vun de Schoulen eng vun den effikassten Anti-Corona-Mesuren ass. Sinn d'Schoulen zou, gëtt et manner Infektiounen (1). Donnéeë vun der Universitéit Wien, déi an de Schoule sougenannt "Gurgeltester" gemaach hunn, weisen, datt deen Ament, wou d'Schoulen opgemaach goufen et eng Prevalenz vun 0,39 Prozent bei Schüler a Personal gouf, knapp 3 Woche méi spéit gouf et eng Prevalenz vun 1,44 Prozent (2). An Éisträich goufen d'Schoulen nees zougemaach.

An engem Twitter-Bäitrag vum 8. Januar 2021, weist den däitsche Virolog Christian Drosten drop hin, datt a Groussbritannien virun der Chrëschtvakanz 1 Prozent vun den Erwuessene mam Sars-CoV-2 infizéiert waren, bei de Schüler an der Grondschoul knapp 2 Prozent a bei de méi eelere Schüler 3 Prozent. Wärend der Vakanz ass d'Prevalenz bei de Schüler zréckgaangen, bei den Erwuessenen erop. De Christian Drosten schreift: "Bestehen immer noch Zweifel an der Rolle des Schulbetriebs bei der Verbreitung von Sars-CoV-2?”"

LINK: Den Tweet vum Chrisitan Drosten

Groussbritannien kann net nëmme séier impfen, mä ass och weltwäit Virreider beim Erhiewen an Analyséiere vun Daten zur Pandemie (3). Kuckt ee sech déi aktuellsten Zuele vum 5. Februar 2021 un, gesäit een, datt sech a Groussbritannien quasi an allen Altersgruppen d'Präsens vum Virus bei 1,3 bis 1,6 Prozent agependelt huet. D’Schoulen a Groussbritannien si bis op d'mannst Mëtt Februar zou.

An der Wëssenschaft gëtt et mëttlerweil ee grousse Konsens, datt d’ Schoulen en Impakt op d’ Pandemie hunn an et bei oppene Schoule méi Infektioune gëtt, wéi wann d’Schoulen zou sinn.

Sinn d'Kanner méi ustiechend?

De Coronavirus iwwerdréit sech virun allem doduerch, datt ee Kontakter huet. Ginn et vill Kontakter, kënnt et méi heefeg zu Infektiounen.

Well et sech beim Coronavirus ëm een neie Virus handelt, sinn déi meeschte Persounen immunologesch naiv, anescht wéi bei aneren Infektiounskrankheeten. Wat ee méi al ass, wat d'Immunsystem scho mat méi Infektiounserreeger a Kontakt war an esou och d'Immunsystem am Prinzip besser op Viren a Bakterien trainéiert ass.

Bei Sars-CoV-2 ass dat net de Fall, well souwuel Jonk wéi Al dësen Erreeger eng éischte Kéier an hirem Liewe begéinen. Eng brittesch Etüd weist, datt Persounen ënner 20 Joer am Prinzip hallef esou empfindlech si fir eng Infektioun, wéi Persounen iwwer 20 (5). Den Impakt vun de méi ustiechende Variante konnt an dëser Etüd net iwwerpréift ginn.

Wann d'Schoulen op sinn, et do also méi Kontakter gëtt, an aner Deeler vun der Gesellschaft zou sinn, ass et am Prinzip normal, datt et an de Schoule méi Infektioune gëtt, well do méi Aktivitéit an Interaktioun ass.

Wat weisen déi aktuell Daten aus Lëtzebuerg?

D'Infektiounszuele weisen elo zanter e puer Deeg nees liicht no uewen (4). Am Wocheréckbléck vun der Santé gesäit een, datt d'Zuele virun allem bei de Kanner a Jugendlechen am Alter vun 0 bis 19 Joer méi staark an d'Luucht gaange sinn.

Zu Lëtzebuerg gëtt et allerdéngs och eng Partie Mesuren, fir ze verhënneren, datt de Virus bannent de Schoulen zirkuléiert. Maske si bal iwwerall obligatoresch, Kuelestoffdioxid-Detektere sollen hëllefen, besser ze lëften an esou Infektiounen ze verhënneren, an och mobil Test-Ekippe sollen hëllefen, d'Infektiounsketten ze briechen. Kënnt et zu Infektiounen, gëllt e Stufemodell. All dës Mesuren hunn och dozou bäigedroen, d'Infektiounszuelen ze drécken, och wann net all Infektioun ka verhënnert ginn.

Trotz dëse Mesurë schéngen zu Lëtzebuerg d'Infektiounen an de Schoulen allgemeng zouzehuelen.

Nei Varianten, nei Situatioun?

D’Variant vum Coronavirus B.1.1.7 gouf eng éischte Kéier am November a Groussbritannien nogewisen. Séier huet ee gemengt, datt d'Variant sech virun allem méi séier bei Kanner a Jugendleche verbreet.

An engem Rapport vum englesche Gesondheetsdéngscht vum Januar huet ee festgestallt, datt dës Variant sech an allen Altersgruppe méi liicht iwwerdréit (6). Et kënnt een esouguer zur Conclusioun, datt Kanner ënner 10 Joer de B.1.1.7 nëmmen hallef esou heefeg iwwerdroen, wéi aner Alterskategorien. Datt den Undeel un infizéierte Kanner virun der Chrëschtvakanz méi héich war, féieren Experten dorop zréck, datt d’Schoulen am Dezember a Groussbritannien op waren.

A ville Länner ass een den Ament an dëser Fro ganz virsiichteg. Och zu Lëtzebuerg setzt den Educatiounsministère op de Precautiounsprinzip.