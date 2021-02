D'Madamm Teresa Casado Gutierrez ass offiziell déi 125.000 Awunnerin, déi sech am Biergerzenter vun der Gemeng Lëtzebuerg ugemellt huet.

Si krut vun de Gemengeresponsabelen e klenge Kaddo.

De Communiqué vun der VDL

La Ville de Luxembourg souhaite la bienvenue au 125.000e habitant de la capitale

Ce vendredi 5 février 2021, le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg, a accueilli Madame Teresa Casado Gutierrez à l’Hôtel de Ville, souhaitant ainsi la bienvenue au 125.000e habitant à s’être enregistrée auprès du Bierger-Center. À cette occasion un petit cadeau a été remis à Madame Casado Gutierrez pour marquer ce pas important pour la capitale du Grand-Duché en termes de croissance démographique.

Madame Lydie Polfer, bourgmestre, précise : « Dynamique, notre ville est en pleine évolution et le nombre d’habitants ne cesse d’augmenter. Située au cœur de l’Europe, notre capitale présente de nombreux atouts, tels que sa taille humaine, sa multiculturalité, son accessibilité, ses parcs et forêts invitant à la détente ou encore ses infrastructures pour familles, enfants et jeunes, qui contribuent à offrir à nos citoyens une qualité de vie élevée. Ensemble avec nos différents services communaux, nous nous efforçons au quotidien de rendre notre ville encore plus conviviale et nous restons à l’écoute des habitants afin de répondre aux besoins réels d’une population croissante. »