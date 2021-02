Am Süde vum Land a grad laanscht d'Musel ass mat Iwwerschwemmungen ze rechnen.

E Samschdeg ass de ganzen Dag iwwer mat Reen ze rechnen. Am fréien Nomëtteg kann et awer plazeweis fir e puer Stonnen dréche bleiwen. D'Sonn wäert sech awer éischter Seele géint déi dicht Wolleken, déi och déif hänken, duerchsetzen. D'Temperature leien ëm déi 5 bis 10 Grad. Wéinst dem ville Reen aus de leschten Deeg melle Meteolux an Innondations.lu eng Alerte Orange fir de Süde vum Land. Grad laanscht d'Musel besteet nees de Risiko vun Iwwerschwemmungen.

© Meteolux

E Sonndeg de Moie bleift et weider naass, am Laf vum Dag soll et awer méi dréche ginn mat nach vereenzelte Reeschaueren. D'Temperatur geet op 3 Grad erof. Manner Reen, dofir awer méi Kal an eventuell vereenzelt Schnéischauere sinn da vun e Méindeg un z'erwaarden.

D'Wiederprevisioune vu Kachelmann Wetter

Heute befindet sich das Großherzogtum im Einflussbereich von mild-feuchten Luftmassen - es regnet häufig.

Ab morgen dreht die Höhenströmung im Tagesverlauf langsam auf Nord und somit sickert allmählich kältere Luft bei uns ein, ab Montag sinkt die Schneefallgrenze in Schauern teilweise bis in tiefe Lagen.

In der neuen Woche steht dann für ein paar Tage ein unbeständiger und kühler Wetterabschnitt bevor.

Jetzt:

_____

Es ist trüb und regnerisch, es regnet anhaltend. Die Temperaturen liegen derzeit zwischen 5 Grad in Elwen und 7 Grad entlang der Mosel.

Heute:

______

Heute gibt es ganztags dichte, tiefhängende Wolken und immer wieder fällt Regen - vor allem bis gegen Mittag noch häufig und dann erneut im Laufe des Nachmittags/abends. Dazwischen sind am frühen Nachmittag vorübergehend ein paar trockene Stunden möglich, Wolkenlücken bleiben allerdings Mangelware.

Die Temperaturen erreichen 5 bis 10 Grad. Dabei weht schwacher östlicher bis nordöstlicher Wind mit Böen von 20 bis 35 km/h.

In der Nacht auf Sonntag regnet es wiederholt und zeitweise kräftig, es bleibt mild mit Temperaturen von 3 bis 8 Grad.

Aussichten:

___________

Am Sonntagmorgen noch häufig nass und regnerisch. Tagsüber dann lange trockene Phasen und nur noch lokale Schauer, dabei insgesamt viele Wolken und nur wenig Auflockerungen. Dabei im Tagesverlauf Abkühlung auf rund 3 Grad.

Die Pegelstände der Flüsse in der Region bleiben erhöht - und erst nach dem Wochenende ist eine leichte Entspannung der Situation in Sicht.

Am Montag kälter und dazu wechselnd bis stark bewölkt und es ziehen tagsüber einige Schneeschauer durch, um 3 Grad.

Es kühlt weiter ab: Am Dienstag erst frostig, tagsüber freundlich mit Sonne und Wolken bei maximal 3 Grad.

Am Mittwoch wechselnd bewölkt, zwischendurch einige Schneeschauer. Temperaturen tagsüber nur noch um 1 Grad.

Temperaturen heute Nachmittag:

------------------------------

Ëlwen (536 m) 5

Stolzebuerg (234 m) 7

Niklosbierg (511 m) 6

Béiwen (327 m) 7

Ettelbrëck (203 m) 8

Konsdref (356 m) 7

Ell (292 m) 7

Wolz (402 m) 7

Stengefort (300 m) 8

Bartreng (287 m) 8

Stad-Pescatore (308 m) 9

Stad-Gronn (246 m) 8

Waasserbëlleg (136 m) 9

Péiteng (366 m) 8

Beetebuerg-Obeler (306 m) 9

Schengen (160 m) 10

Miersch (215 m) 9