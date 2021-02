Eng Partie Medien, dorënner d'Süddeutsche Zeitung a Le Monde, presentéieren dëse Méindeg nei Recherchen iwwer méiglech Steierflucht op Lëtzebuerg.

Ee Joer laang wär recherchéiert ginn an iwwer 3 Milliounen Dokumenter analyséiert ginn.

Lëtzebuerg wär nach ëmmer e Steierparadis, eng Steieroase matten an der Europäescher Unioun: de Coffre-fort vun Europa. Eist Land géif de Räichen an de Konzerner hëllefen, Steieren ze vermeiden.

All Joer géifen anere Länner doduerch Milliarden Euro verluer goen, well d’Suen an de Grand-Duché bruecht ginn. Hei am Land wären d’Autoritéite wuel gesënnt an den internationalen, grousse Betriber behëlleflech, hir Steieren mat Hëllef vun ëmstriddenen Steierkonstrukter kleng ze rechnen.

„Und ewig lockt Luxemburg“, titelt d’Süddeutsche um Méindeg de Moien. Eleng 2020 wieren hei am Land 10.713 Firmae gegrënnt ginn. E Regester, fir gewuer ze ginn, wien hannert de Bréifboîten-Firmae stécht, géif näischt daachen.

Auslänner bréngen hir Suen op Lëtzebuerg, dorënner och Prominenter, Waffenhändler oder Mafia-Mënschen. Op 4 weidere Säiten ginn et Detailer…kleines Land, großes Geld. Fir d’Geld vun de Räichen aus aller Welt wär Lëtzebuerg sou eppes wéi Playa de Palma fir Pauschaltouristen.

Fir Lëtzebuerg huet d'Woxx mat um Dossier geschafft.

D'Regierung huet dann och schonn zwou Minutten no Hallefnuecht an engem Communiqué an 3 Sproochen op d’Virwërf reagéiert. D’Behaaptunge gi kategoresch zeréckgewisen. D’Auteure géifen eng Rei vun onbegrënnte Behaaptungen iwwer déi Lëtzebuerger Economoe an d’Finanzplaz opstellen. Déi Lëtzebuerger Gesetzgebung wär komplett am Aklang mat allen EU- an internationalen Virschrëften an Transparenzstandarden. Weder d’EU nach d’OECD hätten e schiedlechen Steiersystem oder schiedlech Steierpraktiken hei am Land festgestallt. Et géif am Grand-Duché keng méi favorabel Steiereegele fir multinational Firmaen oder digital Entreprise ginn. Si misste sech un déi selwecht Reegelen a Steieren halen, wéi all d’Entreprisen am Land.

Déi Lëtzebuerger Autoritéiten si virun der Publicatioun vun den Artikele kontaktéiert ginn an hunn am Detail op d’Froen, déi opgeworf ginn, geäntwert.

Um 9 Auer e Méindeg de Moien soll den Dossier OpenLux dann och an den zoustännege Chamberkommissiounen e Sujet sinn. De Finanzminister Gramegna an d'Justizministesch Tanson stinn den Deputéierten Ried an Äentwert.

Weider Informatiounen op www.openlux.lu

Offiziellt Schreiwes

Déclaration du gouvernement luxembourgeois sur l'enquête "Openlux"

Communiqué par: Gouvernement luxembourgeois

Veuillez trouver ci-dessous la déclaration du gouvernement luxembourgeois (en anglais, français et allemand) sur les récents articles de presse publiés sur le Luxembourg :

[EN]

Statement by the Luxembourg Government on recent press articles published about Luxembourg

The Luxembourg Government takes note of the publication of a series of articles in the international press concerning alleged shortcomings in the Grand Duchy's anti-money laundering arrangements and refutes the various allegations. The authors also make a number of unsubstantiated assertions about the Luxembourg economy and the financial centre.

Luxembourg is fully in line and compliant with all EU and international regulations and transparency standards, and applies, without exception, the full arsenal of EU and international measures to exchange information in tax matters and combat tax abuse and tax avoidance. Neither the EU nor the OECD have identified any harmful tax regime or practices in Luxembourg.

Luxembourg provides no favourable tax regime for multinational firms, nor digital companies, which have to abide by the same rules and legislation as any other company in Luxembourg.

Luxembourg is a stable, triple-A rated country with an open, diversified economy focused on high-added value services and industry, including financial services, automotive industry, information technologies, biotech and cleantech, as well as satellite and space technologies. Many industrial groups have production facilities as well as R&D and innovation centres in Luxembourg.

Luxembourg is also home to one of Europe's main international financial centres: many of the world's leading financial institutions, asset managers, and insurance firms have established their EU hubs and centres of excellence in Luxembourg. Multinational firms from across the globe leverage the financial sector expertise of the country to centralize their cross-border financial activities, from corporate financing to treasury and cash pooling.

Fully aware of its responsibility as an international financial centre, Luxembourg continuously assesses and updates its supervisory architecture and arsenal of measures to combat money laundering and terrorist financing (AML/CFT) and applies all EU and international regulations as well as the FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) recommendations.

Luxembourg authorities in charge of AML closely cooperate with each other as well as their peers in other jurisdictions. In line with the growth of the financial centre, the Financial Sector Supervisory Commission (CSSF) has doubled the number of its employees over the past seven years to reach 1 000 staff to date, a high figure even in absolute terms and commensurate with other major financial centres. Its staff in charge of the fight against money laundering is constantly increasing, having grown by 46% over the last three years alone.

Companies in the regulated financial sector, as well as business service providers, including lawyers, notaries, chartered accountants, auditors and other accounting and auditing professionals, as well as bailiffs, real estate agents and developers, authorized free zone operators, virtual asset service providers, certain dealers in goods and works of art to the extent that payments are made or received in cash in the amount of € 10. 000, are all subject to the obligation of due diligence, which requires the professional to identify his client as well as the beneficial owner of the transaction, and to report any suspicious activity.

More recently, Luxembourg was one of the first countries in Europe to set up a public Ultimate Beneficial Owners Registry (UBO). Importantly, it is one of the only European Union countries to have opted for a completely open and transparent registry, which is accessible, online and free of charge, without any restriction to the public (including journalists). The UBO, which is obviously only one tool among many to ensure AML compliance, and the data it holds are continuously being assessed and improved where necessary. At the end of 2020, the completeness rate of the register was around 90%.

Given that Luxembourg is fully compliant with and has implemented all applicable EU and international rules and standards with regards to tax transparency, the fight against tax abuse as well as AML/CFT – and even gone beyond these requirements – Luxembourg rejects the claims made in these articles as well as the entirely unjustified portrayal of the country and its economy.

Having been contacted prior to publication of the articles in question, the Luxembourg authorities have given extensive feedback to the questions raised. More details and facts can be found here : www.openlux.lu

[FR]

Déclaration du gouvernement luxembourgeois sur les récents articles de presse publiés sur le Luxembourg

Le Gouvernement luxembourgeois prend note de la publication d'une série d'articles dans la presse internationale portant sur de prétendues lacunes dans le dispositif anti-blanchiment du Grand-Duché, et réfute les diverses allégations. Les auteurs font également un certain nombre d'affirmations non fondées concernant l'économie luxembourgeoise et la place financière.

Le Luxembourg respecte pleinement toutes les réglementations européennes et internationales en matière de fiscalité et de transparence, et applique toutes les mesures communautaires et internationales en matière d'échange d'informations pour lutter contre les abus et l'évasion fiscales. Cette réalité est confirmée par plusieurs observateurs, dont l'OCDE et l'Union européenne, qui n'ont à l'heure actuelle identifié aucun régime fiscal ou des pratiques fiscales dommageables au Luxembourg.

Il n'existe pas de régime fiscal spécifique au Luxembourg pour les entreprises multinationales, ni les sociétés numériques. Ces entreprises doivent se conformer aux mêmes règles fiscales et à la même législation que toute autre société.

Le Luxembourg est un pays stable, qui bénéficie de la notation AAA et se démarque par son économie ouverte et diversifiée. L'économie luxembourgeoise s'est spécialisée au cours des dernières années dans les services et l'industrie à haute valeur ajoutée, dont notamment les services financiers, les technologies de l'information, la biotechnologie, l'industrie automobile ainsi que les technologies satellitaires et spatiales. De nombreux groupes industriels disposent au Luxembourg de sites de production ainsi que de centres de recherche et d'innovation.

Le Luxembourg abrite également l'un des principaux centres financiers internationaux d'Europe : plusieurs des plus grandes institutions financières, gestionnaires d'actifs et compagnies d'assurance internationaux ont établi leurs centres d'excellence et leurs plateformes européennes au Luxembourg. Les entreprises multinationales du monde entier tirent parti de l'expertise du pays dans le secteur financier et centralisent leurs activités financières transfrontalières, et ceci notamment dans des domaines comme le financement des entreprises et la gestion centrale de trésorerie.

Pleinement conscient de sa responsabilité en tant que centre financier international de premier plan, le Luxembourg évalue et actualise en permanence son architecture de surveillance et sa panoplie de mesures dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et applique l'ensemble des réglementations européennes et internationales ainsi que les recommandations du GAFI (Groupe d'action financière).

Les autorités luxembourgeoises en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent coopèrent étroitement entre elles ainsi qu'avec leurs homologues au niveau international. Afin d'accompagner la croissance et le développement de la place financière, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) a vu son nombre d'employés doubler au cours des sept dernières années, et atteint aujourd'hui un effectif de 1 000 personnes. Que ce soit en chiffres absolus ou en termes relatifs en comparaison avec d'autres places financières, ce chiffre est très élevé. Son effectif en charge de la lutte contre le blanchiment augmente constamment, et a notamment vu une croissance de 46% sur les trois dernières années.

Les entreprises du secteur financier réglementé, tout comme les prestataires de services aux entreprises, dont notamment les avocats, les notaires, les experts-comptables, les réviseurs d'entreprise et autres professionnels de la comptabilité et de l'audit, ainsi que les huissiers de justice, les agents et promoteurs immobiliers, les opérateurs en zone franche autorisés, prestataires de services d'actifs virtuels, ainsi que certains négociants des biens et d'œuvres d'art dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de € 10.000, sont tous soumis à l'obligation de vigilance, qui exige que le professionnel procède à l'identification de son client ainsi que du bénéficiaire effectif de la transaction, et signale toute activité suspecte.

Le Luxembourg a été l'un des premiers pays européens à mettre en place un registre public des bénéficiaires effectifs (RBE). Il est l'un des seuls pays de l'Union européenne à avoir opté pour un registre ouvert et transparent, qui est accessible, en ligne et gratuitement, sans aucune restriction au public (y compris aux journalistes). Le RBE, ainsi que les données y inscrites, sont évalués en permanence et améliorés si nécessaire. A la fin de l'année 2020, le taux de complétude du registre se trouvait aux alentours de 90%.

Étant donné que le pays respecte et a mis en œuvre toutes les règles et normes européennes et internationales applicables en matière de transparence fiscale, de lutte contre les abus fiscaux et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - et va même au-delà de ces exigences - le Luxembourg rejette les affirmations contenues dans cette série d'articles ainsi que la représentation totalement injustifiée du pays et de son économie.

Ayant été contactées avant la publication des articles en question, les autorités luxembourgeoises ont donné des réponses détaillées aux questions soulevées. Pour plus de détails et de faits, veuillez consulter le site: www.openlux.lu

[DE]

Erklärung der luxemburgischen Regierung zu den kürzlich veröffentlichten Presse-Berichten über Luxemburg

Die Regierung Luxemburgs nimmt die Veröffentlichung einer Reihe von Artikeln in der internationalen Presse über angebliche Mängel in den Vorkehrungen des Großherzogtums zur Bekämpfung der Geldwäsche zur Kenntnis und weist die verschiedenen Behauptungen entschieden zurück. Sie stellt fest, dass die Autoren zudem eine Reihe von unbegründeten Behauptungen über die luxemburgische Wirtschaft und den Finanzplatz aufstellen.

Luxemburgs Gesetzgebung ist in vollem Einklang mit allen EU- und internationalen Vorschriften und Transparenzstandards und wendet ausnahmslos alle EU- und internationalen Maßnahmen zum Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten und zur Bekämpfung von Steuermissbrauch und Steuervermeidung an. Weder die EU noch die OECD haben ein schädliches Steuersystem oder schädliche Steuerpraktiken in Luxemburg festgestellt.

Es gibt in Luxemburg keine günstige Steuerregelung für multinationale Unternehmen oder für digitale Unternehmen. Diese müssen sich an genau dieselben Steuerregeln und Gesetze halten, wie alle anderen luxemburgischen Unternehmen.

Luxemburg ist ein stabiles Land mit einem Triple-A-Rating und einer offenen und diversifizierten Wirtschaft, die sich auf Dienstleistungen und Industrie mit hoher Wertschöpfung spezialisiert hat. Darunter zählen unter anderem Finanzdienstleistungen, Informationstechnologien, Automotive, Biotechnologie, Cleantech sowie Satelliten- und Raumfahrttechnologien. Viele internationale Industriekonzerne haben sowohl Produktionsstätten als auch Forschung & Entwicklung- und Innovationszentren in Luxemburg.

Luxemburg beherbergt auch eines der wichtigsten internationalen Finanzzentren Europas: Viele der weltweit führenden Finanzinstitute, Vermögensverwalter und Versicherungsunternehmen haben ihre EU-Hubs und Kompetenzzentren in Luxemburg aufgebaut. Multinationale Firmen aus der ganzen Welt nutzen das Know-how des Luxemburger Finanzsektors, um ihre grenzüberschreitenden Finanzaktivitäten zusammenzuführen, wie z.B. Unternehmensfinanzierung oder Treasury und Cash-Pooling.

Luxemburg ist sich seiner Verantwortung als internationaler Finanzplatz bewusst und bewertet und aktualisiert kontinuierlich seine Aufsichtsarchitektur und seine Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT). Es wendet alle EU- und internationalen Vorschriften sowie die Empfehlungen der FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) an.

Die luxemburgischen Behörden, die für AML zuständig sind, arbeiten eng untereinander und eng mit ihren Kollegen im Ausland zusammen. Die Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor (CSSF) hat die Zahl ihrer Mitarbeiter in den letzten sieben Jahren verdoppelt und beschäftigt heute 1.000 Mitarbeiter, und hat somit das starke Wachstum der Branche begleitet. In absoluten Zahlen aber auch im Vergleich zu anderen großen Finanzzentren stellt dies eine sehr hohe Zahl dar. Die Zahl der Mitarbeiter, die für die Bekämpfung der Geldwäsche zuständig sind, nimmt ständig zu und ist allein in den letzten drei Jahren um 46 % gestiegen.

Unternehmen im regulierten Finanzsektor sowie Anbieter von Unternehmensdienstleistungen, einschließlich Anwälten, Notaren, Buchhaltern, Wirtschaftsprüfern und anderen Fachleuten aus dem Bereich Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung, sowie Gerichtsvollzieher, Immobilienmakler und Bauträger, Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte, bestimmte Händler von Waren und Kunstwerken, soweit Zahlungen in bar in Höhe von € 10.000 geleistet oder erhalten werden unterliegen alle der Sorgfaltspflicht, die den Gewerbetreibenden verpflichtet, seinen Kunden und den wirtschaftlichen Eigentümer der Transaktion zu identifizieren und jede verdächtige Aktivität zu melden.

Luxemburg ist zudem eines der ersten Länder Europas, das ein öffentliches Register der wirtschaftlich Berechtigten eingerichtet hat. Dabei ist zu unterstreichen, dass es eines der wenigen Länder der Europäischen Union ist, das sich für ein völlig offenes und transparentes Register entschieden hat, das online und kostenlos, ohne jegliche Einschränkung für die Öffentlichkeit (einschließlich Journalisten), zugänglich ist. Das Register, sowie die in ihm eingetragenen Daten werden kontinuierlich ausgewertet und bei Bedarf angepasst. Ende 2020 lag die Vollständigkeitsrate des Registers bei rund 90 %.

In Anbetracht der Tatsache, dass Luxemburg alle EU- und internationalen Regeln und Standards in Bezug auf Steuertransparenz, auf die Bekämpfung von Steuermissbrauch sowie auf AML/CFT vollständig erfüllt und umgesetzt hat - und sogar über diese Anforderungen hinausgeht - weist Luxemburg, die in diesen Artikeln aufgestellten Behauptungen, sowie die völlig ungerechtfertigte Darstellung des Landes und seiner Wirtschaft zurück.

Die luxemburgischen Behörden wurden vor der Veröffentlichung der betreffenden Artikel kontaktiert und haben ausführlich auf die aufgeworfenen Fragen geantwortet. Weitere Details und Fakten finden sich hier: www.openlux.lu