E Sonndeg den Owend géint 19.30 Auer war op der B7 en Auto op d'Kopp gaangen. Eng Persoun gouf verwonnt.

Op der Plaz waren d'Ambulanz an d'Pompjeeë vun Ettelbréck, grad ewéi d'Pompjeeë vu Colmer-Bierg.

Kuerz virun Hallefnuecht huet et zu Bartreng op enger Terrasse gebrannt. Hei ass et beim Materialschued bliwwen. D'Ambulanz vu Mamer an d'Pompjeeë vu Mamer, Bartreng an aus der Stad goufen op d'Plaz geruff.