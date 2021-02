D'Pandemie mécht och 2021 ville grousse Manifestatiounen e Stréch duerch d'Rechnung.

Sou fält elo d'Marche internationale vun Dikrech wéi schonn zejoert an d'Waasser. D'Evenement, wat all Joers dausende Wanderer an d'Sauerstad lackelt, hätt sollen Enn Mee ofgehale ginn.

Méi Informatioune kënnen op hirem offizielle Site nogelies ginn.

Andréck aus de leschte Joren

Marche internationale zu Dikrech (10. Juni 2017)

Marche internationale zu Dikrech (26.5.18)