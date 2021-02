Den ACL warnt: Gefor vu glaten, respektiv schmierege Stroossen duerch Glatäis, Schnéi a Schnéireen.

Am Trafic-Info vum ACL kann een de Moie liesen, dass et op ville Plaze schonn zu Accidenter komm ass.

Op der Escher Autobunn Richtung Stad huet en Accident fir 11 Kilometer Stau gesuergt.

Um Scheierbierg bei Réimech ass d'Strooss komplett veräist.

D'Temperature louche géint 7 Auer tëscht -6 Grad am Éislek a -3 Grad un der Musel. D'Temperaturen erreechen am Laf vum Dag warscheinlech e Maximum vun 0 Grad. An der Nuecht op e Mëttwoch falen d'Temperaturen op bis zu -11 Grad.