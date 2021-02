En Dënschdeg de Moie géint 7.55 Auer koum et an der Avenue Monterey an der Stad zu engem Tëschefall wärend Aarbechte u Beem.

Éischten Informatiounen no huet sech de Kuerf vun engem Kran geléist, wéi Aarbechter vun der Stad Lëtzebuerg do wollt Beem zeréckschneiden. De Mann ass an d'Déift gefall a gouf schro verwonnt. Wéi et vun der Police heescht, besteet keng Liewensgefor. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL