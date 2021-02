De Volet vum Gesetzesprojet hat nawell fir Opreegung gesuergt, datt d'Donnéeën, ob d'Leit sech impfe loossen, ganzer 20 Joer laang sollte gespäichert ginn.

Elo läit en neie Projet um Dësch, an deem dës Reegelung nuancéiert a kloer festhält, dass nëmmen en Deel vun deenen Donnéeën effektiv esou laang ka gehale ginn, ier se anonymiséiert, respektiv ganz eraus geholl ginn. Dëse gouf en Dënschdeg de Moien an der Santéskommissioun vun der Chamber presentéiert a schéngt och bei der Oppositioun op méi Zoustëmmung ze stoussen. Ënnert anerem den CSV-Deputéierte Claude Wiseler huet en Dënschdeg de Moie betount, dass et awer och wichteg ass, e puer Donnéeën iwwert dës laang Zäit ze halen, eleng fir e Suivi vun de Laangzäit-Effekter vun dëse Vaccinen ze hunn.

De Claude Wiseler

En zweete Punkt um Ordre du jour vun der Santéskommissioun an der Chamber war d'Diskussioun ëm de sougenannten „Virage ambulatoire“, deen an den Ae vun der CSV an Zukunft sollt weider ausgebaut ginn, ma deen awer dann och entspriechend legal muss encadréiert ginn. Den Deputéierte vun déi Lénk Marc Baum.

De Marc Baum

Elo sollen dann all d'Acteuren, déi duerch eng manner Spidol-fokusséiert Approche concernéiert wieren, e Questionnaire ausfëllen, op där Basis dann e legale Kader kéint ausgeschafft ginn.