De Problem wier awer net nei, mä laang vun der Politik ignoréiert ginn. Esou d’Kritik vun der Proffen-Associatioun AGESS an engem Communiqué.

D’Schoul-Personal wéisst scho laang Bescheed, an hätt och dacks drop opmierksam gemaach.

Et wier och schlëmm, datt an engem Land ewéi Lëtzebuerg, eng grouss Majoritéit vu Jonken an Enseignanten, dem Risk vu physescher Gewalt duerch eng Minoritéit ausgesat wieren, an datt et hei am Land keng spezialiséiert Strukture géif ginn, fir Jonker mat Verhalensstéierungen.

PDF: Pressecommuniqué vun der AGESS