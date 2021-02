Eng Tripartite ass et zwar nach net, mä ëmmerhin sti Regierung, d’Patronat an d’Gewerkschafte via Videokonferenz a Kontakt.

En Dënschdeg war esou en Echange tëscht deenen 3 Säiten, iwwert d’Impf-Strategie.

De Premier Xavier Bettel an d’Santésministesch Paulette Lenert hunn de Vertrieder vun OGBL, LCGB a CGFP, respektiv der UEL den Avancement vum Impfen erkläert, a wéi ee weiderhin wëll virgoen.

D’Sozialpartner hätten ënnerstrach, dass een d‘Vaccinatiouns-Campagne ënnerstëtzt, an och Reklamm bei hire Memberen derfir wéilt maachen, heescht et op d’mannst an engem Communiqué aus dem Staatsministère.

Et wier kloer, dass d‘Impfe fräiwëlleg misst bleiwen. Dofir wier d’Sensibilisatioun an déi faktuell Informatioun iwwert de Vaccin ganz wichteg, waren déi 3 Säite sech eens.

Déi wëlle sech iwwerdeems geschwënn eng weider Kéier concertéieren, dann iwwert déi ekonomesch, finanziell a sozial Situatioun vum Land, am Kader vum europäeschen Semester.

Pressecommuniqué

Xavier Bettel et Paulette Lenert ont échangé avec les partenaires sociaux au sujet de la stratégie de vaccination (09.02.2021)

Communiqué par: ministère d'État / ministère de la Santé

En date du 9 février 2021, le Premier ministre Xavier Bettel et la ministre de la Santé Paulette Lenert ont participé à une réunion par vidéoconférence avec les partenaires sociaux pour faire un nouveau point sur la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, et notamment la stratégie de vaccination nationale. Les syndicats OGB-L, représenté par Nora Back, LCGB, représenté par Patrick Dury et Christophe Knebeler, CGFP, représenté par Romain Wolff et Steve Heiliger, ainsi que l'UEL, représentée par Michel Reckinger et Jean-Paul Olinger, ont participé à ces échanges.

En ce qui concerne la stratégie de vaccination, le Premier ministre et la ministre de la Santé ont tout d'abord fait un point sur l'avancement de la campagne et présenté des estimations prévisionnelles quant aux doses à recevoir à court et moyen terme.

Les ministres ont également rappelé que dans la situation actuelle avec un nombre réduit de vaccins disponibles, la réservation de la deuxième dose pour un même patient sera poursuivie. Un changement de ce système n'est pas à exclure lorsque des vaccins seront disponibles en quantité, mais pour l'instant ce n'est pas encore envisageable.

Les partenaires sociaux ont réitéré leur volonté de participer activement à la campagne de vaccination, en la promouvant notamment auprès de leurs membres. Des pistes facilitant la mise en place de la vaccination au sein des entreprises ont également été présentées. La ministre de la Santé a souligné à quel point il sera important d'avoir toutes les informations factuelles disponibles pour sensibiliser les différents publics.

Le Premier ministre a rappelé que la vaccination se fait sur une base volontaire et devra donc être encouragée par la sensibilisation et l'information. Les employeurs ne pourront pas obliger leurs employés à se faire vacciner. Les ministres ont apprécié l'idée que les délégués du personnel dans les entreprises soient encouragés à s'impliquer de près dans les discussions sur les vaccinations.

La santé mentale des employés fut également abordée. La crise aurait renforcé les problèmes de troubles mentaux. Le mélange de plus en plus marqué entre vie professionnelle et vie privée consécutif au développement du télétravail serait un des facteurs ressentis comme négatif.

Le Premier ministre a commenté : « L'échange régulier avec les partenaires sociaux est primordial. Je me réjouis de la volonté de tous les partenaires, syndicats et patronat, à soutenir le gouvernement dans sa stratégie de vaccination et notamment à travers la sensibilisation des employés au sein des entreprises, que ce soit par le biais des patrons ou encore des délégués du personnel. Ensemble, nous ferons de la campagne de vaccination un succès. »

Finalement, il est à noter que la situation économique, financière et sociale du Grand-Duché figurera à l'ordre du jour d'une prochaine réunion avec les partenaires sociaux dans le cadre du semestre européen.