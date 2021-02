Aus Sécherheetsgrënn huet en Deel vum CR174 vum 1. Februar u misse fir den Trafic gespaart ginn.

Well de Risk vun engem Äerdrutsch bestoung an d'Strooss hätt kéinten asacken, huet d'Streck misse gespaart ginn.

E Mëttwoch hu Ponts et chaussées matgedeelt, dass den Trafic op där Plaz nees rullt.

Weider steet am Communiqué ze liesen, dass eng Partie Automobilisten trotz Barrage do ënnerwee waren. E Behuelen, dat extrem geféierlech wier, sou Ponts et chaussées.

Communiqué

Réouverture du CR174 entre Hussigny et Differdange (10.02.2021)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées informe que le CR174 entre Hussigny et Differdange est à nouveau ouvert à la circulation. Suite à un sérieux risque d'effondrement d'une portion de la chaussée à cause de fortes pluies, la route a été coupée à la circulation depuis le lundi 1er février. Des travaux de réfection ont été entamés rapidement, de façon à rouvrir la route au trafic le plus tôt possible.

Néanmoins, certains usagers de la route ont emprunté la route malgré l'interdiction. L'Administration des ponts et chaussées insiste sur l'extrême dangerosité de ce comportement.