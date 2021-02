Am meeschte positiv Fäll goufe lescht Woch an de Kantoner Esch, Veianen, Dikrech a Miersch registréiert.

Aus dem Bilan vun der leschter Woch vun der Santé ass erauszeliesen, datt d'Inzidenz op 100.000 Awunner vu ronn 160 Fäll op 182 eropgaangen ass. A Chiffere sinn dëst 1.140 Leit, déi d'lescht Woch positiv getest goufen. 1.140 positiv Getester - dat sinn der ronn 150 méi wéi d'lescht Januar-Woch.

Am Kader vum Large Scale Testing goufen nëmmen 121 Leit positiv getest, all aner si sech mat enger Ordonnance teste gaangen. D'Altersmoyenne vun de Corona-Positive geet op ronn 34 Joer erof.

D'lescht Woch waren 2.155 positiv Leit an enger Isolatioun; ronn 4.300 a Quarantän. Dës Zuele weise kräfteg no uewen. D'Tracing-Ekipp konnt eng 4.100 Kontakter retracéieren.

Alles an allem goufen et méi PCR-Tester. Där goufe ronn 61.500 duerchgefouert, eng 10.000 méi wéi d'Woch virdrun.

D'Mutatioune vum Coronavirus dréinen natierlech och hir Kreesser hei am Land. Bis ewell gouf bei 114 Corona-Positiven déi britesch Variant nogewissen - d'lescht Woch koumen 18 Fäll dobäi. D'südafrikanesch Variant gouf iwwerdeems bei 14 Persounen am Land nogewisen, alleng d'lescht Woch bei 10 Leit. Dës Resultater sinn d'Konsequenz vun 860 Echantillonen, déi zanter Enn Dezember vum LNS sequenzéiert goufen. D'Santé weist drop hin, datt dës Chifferen awer net representativ sinn, well den LNS d'Echantillonen net kann an der Zäit oder dem Kontext situéieren, wéini se geholl gi sinn. Duerfir wier et och net ubruecht, op Basis vun dësen Donneeë wëllen eng Extrapolatioun ze maachen oder eng Prevalenz erauszeliesen.

D'Situatioun an de Spideeler bleift stabel mat 50 Patienten op den normale Statiounen an 13 Leit op der Intensivstatioun. D'Moyenne vun den hospitaliséierte Patiente läit bei 69 Joer. D'lescht Woch goufe 67 Leit nei an d'Spideeler opgeholl, dat bei 49 Sortien.

Verscheet sinn d'lescht Woch weider 13 Persounen am Zesummenhang mat Covid-19.

De Reproduktiounstaux läit weider iwwer dem Wäert vun 1 an zwar bei 1,05. De Positivitéitstaux - also d'positiv-geteste Leit gedeelt duerch d'global Zuel vun Tester- geet liicht erof, fir sech bei 1,85% ze situéieren.



Et gëtt natierlech och weider geimpft: D'lescht Woch goufe 5.200 Dosissen gesprëtzt; bei 2.000 Leit war dat déi zweet Dosis.

An och déi 2 Covid-Consultatioun-Zenteren um Kierchbierg an zu Esch hu weider méi Zoulaf. Lescht Woch hu 430 Persoune vun dëser Offer profitéiert, sou datt zanter der Ouverture vun den Zentre 7.300 Passagë gezielt goufen.

E Bléck nach op d'Landkaart: Déi mannst positiv Fäll goufen et an de Kantoner Klierf, Réiden a Réimech; déi meescht zu Esch, Veianen, Dikrech a Miersch.

Communiqué

COVID-19 : Rétrospective de la semaine du 1er au 7 février (10.02.2021)

Communiqué par: ministère de la Santé / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Pour la semaine du 1er au 7 février, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a augmenté de 999 à 1.140 personnes (+14%) et le nombre de leurs contacts étroits identifiés est passé de 2.774 à 4.067 (+47%).

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 1er au 7 février, a également augmenté de 51.337 à 61.488.

En date du 7 février, le nombre d'infections actives s'élevait à 2.465 (par rapport à 2.276 au 31/01) et le nombre de personnes guéries est passé de 47.878 à 48.816. 13 nouveaux décès, contre 14 la semaine antérieure, en lien avec la COVID-19 sont à déplorer. La moyenne d'âge des personnes décédées n'a pas changé (86 ans).

La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées COVID-19 a encore diminué à 34,1 ans.

Dans les hôpitaux, la situation reste relativement stable, avec 50 hospitalisations en soins normaux et 13 hospitalisations en soins intensifs de patients Covid confirmés pour la semaine du 1er au 7 février, contre 55, respectivement 13, la semaine précédente.

Les deux Centres de consultation COVID-19 (CCC), situés au Kirchberg et à Esch-sur-Alzette, ont enregistré au total 7.269 passages depuis leur ouverture, dont 429 passages pour la semaine du 1er au 7 février, soit un nombre légèrement supérieur à la semaine précédente (359).

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a légèrement diminué de 1,10% à 1,05%. Une diminution peut aussi être observée en ce qui concerne le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, Large Scale Testing) avec 1,85% contre 1,95% la semaine dernière (moyenne sur la semaine). Notons que le taux de positivité pour les tests effectués sur ordonnance, donc pour les personnes présentant des symptômes, est à nouveau passé en dessous de la barre des 5% avec 4,83% contre 5,19% pour la semaine d'avant.

Le taux d'incidence est de 182 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours. Pour la semaine du 25 janvier, le taux d'incidence s'élevait à 160 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours.

Le taux d'incidence continue à augmenter chez les enfants de 0-14 ans (+46%), chez les 30-44 ans (+29), chez les personnes âgées de 60-74 ans (+41%). La tranche d'âge des 10-14 ans a le taux d'incidence le plus élevé alors que la tranche d'âge des 60-74 ans continue à avoir une incidence presque deux fois moins élevée que le reste de la population.

Quarantaines et isolements

Pour la semaine du 1er au 7 février, 2.155 personnes se trouvaient en isolement (+18%) et 4.295 en quarantaine (+21% par rapport à la semaine précédente).

Contaminations

Pour les 1.140 nouveaux cas, le cercle familial reste le contexte de transmission des infections à la COVID-19 le plus fréquent avec 38,6%, suivi par l'éducation (14%) et le travail (4%). Le taux des contaminations dont la source n'est pas clairement attribuable est de 32,5%.

L'évolution des variants

Depuis que le variant britannique B.1.1.7. a commencé à circuler au Luxembourg, à savoir le 19 décembre 2020, 860 échantillons ont fait l'objet d'un séquençage par le Laboratoire national de santé (LNS). Parmi ces échantillons, le LNS a mis en évidence le variant UK (B.1.1.7) chez 114 personnes (+18 par rapport à la semaine précédente). Le variant sud-africain SA (B.1.351), dont le séquençage a commencé le 11 janvier, a été détecté jusqu'à maintenant chez 14 personnes (+10), le dernier séquençage remontant au 30 janvier 2021.

Il est important de noter que ces chiffres ne sont pas de nature représentative. En effet, le LNS ne dispose pas de manière systématique des meta-données permettant de situer les échantillons dans le temps ou dans le contexte où ils ont été prélevés. Certains séquençages ont été ciblés. À titre d'exemple, parmi les 143 échantillons séquencés pendant la semaine du 25 janvier, plus de 30% ont été séquencés à la demande de l'Inspection sanitaire dans le cadre du Contact Tracing. De plus, comme il y a un délai de 7-10 jours pour obtenir les résultats du génotypage, les données sont incomplètes pour la semaine du 1er au 7 février.

La Direction de la santé et le Laboratoire national de santé sont en train de mettre en place les moyens requis pour disposer d'un échantillonnage représentatif de la population générale en se basant sur des échantillons de différentes régions et catégories d'âge avec l'aide des laboratoires d'analyses médicales. L'objectif est de disposer d'un système de surveillance épidémiologique des variants en temps réel pour fin février. En attendant, il n'est pas indiqué de faire des extrapolations ou bien d'estimer la prévalence des variants parmi la population à partir des données issues du séquençage.

Vaccinations : point de situation

Pour la semaine du 1er au 7 février, 5.198 doses ont été administrées au total. 3.190 personnes ont reçu une 1e dose. Le nombre de personnes ayant reçu une 2e dose a augmenté de manière significative à 2.008 (contre 439 la semaine précédente).

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Selon le rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) pour la semaine du 1er au 7 février, le niveau de contamination des 13 stations d'épuration échantillonnées indique une prévalence moyenne du virus dans les eaux usées au niveau national et régional. Une tendance à la baisse a pu être observée pour toutes les stations analysées pour la période en question.

L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.