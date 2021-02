Dee gëtt et jo zënter dem éischten Oktober 2018 an der Fonction publique, d'Staatsaarbechter waren awer bis elo dovunner ausgeschloss.

Dee gëtt et jo zënter dem éischten Oktober 2018 an der Fonction publique, d'Staatsaarbechter waren awer bis elo dovunner ausgeschloss.



Dat ännert duerch en Avenant zum Kollektivvertrag, deen de Minister vun der Fonction publique, de Marc Hansen an d'Gewerkschaften OGBL an LCGB um Donneschden Mëtten ënnerschriwwen hunn.

© René Pfeiffer / RTL © René Pfeiffer / RTL © René Pfeiffer / RTL

De Minister ass frou, datt d'Gewerkschaften op finanziell Fuerderunge verzicht hunn an datt den Accent op d'Aarbechtskonditioune geluecht gouf.

Et wiere puer méi kleng Adaptatioune virgesinn, mä den Haaptpunkt, betount de Marc Hansen, ass de Compte épargne temps, kuerz CET.



" Ech fannen dat nëmme gerecht, datt mer deen och elo bei de Staatsaarbechter hunn, well dir kënnt Iech d'Situatioun virstellen. Et sinn op ville Plazen, wann ech vun de Ponts et Chaussées schwätzen oder vun der ANF, der Administration de la nature et des forêts, wou d'Staatsaarbechter zesumme mat de Fonctionnairë schaffen a sech am Alldag echangéieren an deen een, dee ka scho vun deem CET (Compte épargne temps) profitéieren an deen aneren, deen an der selwechter Ekipp ass, konnt dat bis elo net. Et ass also Zäit gi fir dat ze maachen, dat war ee vun deene wichtege Punkten.

D'Gewerkschaftler an och ech selwer fannen, datt dat eppes ass, wat och aus Gerechtegkeetsgrënn bei all de Leit, déi beim Staat schaffen, agesat gëtt. "



Op sengem Zäitspuerkont kann ee bis zu 1.800 Stonne sammelen.

Et kann een zum Beispill Iwwerstonnen drop setzen oder och Congésdeeg, déi iwwereg bleiwen, wann ee bis déi 26 legal Deeg erageholl huet.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Accord relatif à la convention collective des salariés de l'État (11.02.2021)

Communiqué par: ministère de la Fonction publique Le ministre de la Fonction publique, Marc Hansen, et les représentants de l'OGBL, Christian Sikorski (secrétaire central), et du LCGB, Carlo Wagener (secrétaire syndical adjoint), ont signé aujourd'hui un avenant à la convention collective des salariés de l'État.

Cet avenant, qui entre en vigueur en ce jour et qui reconduira les effets de la convention collective jusqu'au 31 décembre 2023, est le résultat des négociations entre le ministre de la Fonction publique et les représentants de l'OGBL et du LCGB.

Lors d'une conférence de presse, ce jeudi 11 février, Marc Hansen a tenu à saluer l'atmosphère constructive et la responsabilité dont ont fait preuve les parties prenantes en cette période particulière liée à la pandémie. En effet, pour cet avenant, les syndicats ont renoncé à des revendications à caractère financier pour mettre l'accent sur de meilleures conditions de travail pour les quelque 2.500 salariés de l'État.

Cet avenant prévoit à titre principal l'introduction du compte épargne-temps (CET). Mis en place dans la Fonction publique le 1er octobre 2018, le CET sera donc généralisé et adapté aux salariés de l'État dès le 1er janvier 2022, permettant également une plus grande équité entre les différents statuts dans la Fonction publique. Accessoirement, l'avenant prévoit des adaptations de quelques dispositions de la convention collective.

Lors de cette conférence de presse, l'OGBL a tenu à souligner l'esprit de solidarité des salariés de la Fonction publique avec leurs collègues du secteur privé, particulièrement touchés par la crise sanitaire. L'OGBL tient également à féliciter le ministre de la Fonction publique et toute son équipe pour leur engagement lors des négociations. L'introduction d'un compte épargne-temps constitue une avancée en matière de l'harmonisation des loisirs et du temps de travail et répond tout à fait à l'attente des salariés de l'État. Les précisions de texte négociées permettront à clarifier l'organisation des permanences.

Le LCGB s'est montré satisfait du résultat des négociations et attend une collaboration constructive.

Les salariés de l'État en quelques chiffres (au 1er décembre 2020)

• Un effectif stable depuis 2015: 2.475 salariés

• Plus d'un tiers des salariés sont engagés auprès de l'Administration des ponts et chaussées (622 salariés) et l'Administration de la nature et des forêts (247 salariés)

• Les salariés sont majoritairement des hommes (58%)

• L'âge moyen est de 45,5 ans, pour une ancienneté moyenne auprès de l'État de 13,2 ans