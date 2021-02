Frankräich a Lëtzebuerg schécken Dokteren a Fleegepersonal a Portugal, fir do an zwee Spideeler ze hëllefen.

Portugal ass jo aktuell besonnesch staark vum Covid getraff.

Eng Lëtzebuerger Ekipp vun zwee Dokteren an zwee Infirmieren mécht sech d’nächst Woch op de Wee, fir an d’Spidol zu Evora. 14 Deeg solle se bleiwen. Aus Frankräich sinn et een Dokter an zwee Leit Fleegepersonal.

Portugal hat schonn Ënnerstëtzung aus Däitschland acceptéiert. 26 Dokteren an Infirmieren waren dat.