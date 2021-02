Dat ass d’Urteel dat en Donneschdeg de Mëtten op der chambre criminelle an der Stad géint zwee presuméiert Home-Jacker gesprach gouf.

Si goufe schëlleg gesprach, am November 2017 eng eeler Koppel um Belair brutal iwwerfall ze hunn, a Bijouen am Wäert vu bal 900.000€ matgoe gelooss ze hunn. Si haten am Virfeld d’Koppel an enger Shopping-Mall zu Bartreng observéiert, wat mat Hëllef vu Biller vun Iwwerwaachungskameraen ze beleeë war.

Bei d'Prisongstrof kommen Dedommagementer fir d’Koppel an Héicht vun 256.000€, an d’Assurance hätt vun deenen zwee gär iwwert eng hallef Millioun.