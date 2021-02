D'Police huet tëscht Oktober 2020 a Januar 2021 am Ganze ronn 4.000 Patrullen a Kontrolle gemaach.

Am Ganze goufen hinne 400 Abréch gemellt, wat der 200 méi ware wéi dat Joer virdrun.

Parallel waren et 450 Tentativen, ronn dat duebelt wéi d'Joer virdrun.

Een neien Trend sinn Abréch a Garagen oder Keller. 34 presuméiert Abriecher goufen interpelléiert.

Wéi kann ee preventiv géint Abréch virgoen?

Conseils et comportement préventif

Dans le cadre des efforts en matière de prévention contre les cambriolages, rappelons qu'à part les moyens de sécurisation électroniques et mécaniques, les comportements suivants contribuent à la protection contre des cambriolages :

En cas d'absence, même de courte durée, fermez toutes vos fenêtres et portes. Une fenêtre basculante est un accès facile pour des cambrioleurs. Si vos fenêtres sont équipées d'une serrure, ne laissez pas la clé sur la serrure.

N'oubliez pas d'activer votre système d'alarme quand vous quittez votre maison ou appartement, même lors d'une courte absence.

Certains cambrioleurs évitent la lumière. Lorsque les jours sont plus courts et les nuits plus longues, il est dès lors recommandé d'éclairer votre domicile.

Veillez à verrouiller également les portes de vos garages et caves. Faites-en sorte qu'aucune personne inconnue ne puisse accéder à des garages ou caves communs. Pensez aussi à sécuriser votre vélo lorsqu'il se trouve dans un garage commun ou enfermez-le dans votre cave privative.

Si vous êtes absents pendant plusieurs jours, informez-en vos voisins afin que ceux-ci soient au courant au cas où ils constateraient quelque chose de suspect.

Si vous partez en vacances, informez-en la Police en remplissant le formulaire " Départ en vacances " (disponible sur l'E-Commissariat). La Police effectuera des patrouilles de prévention occasionnelles dans le cadre de sa surveillance générale, de jour ou de nuit, auprès de votre domicile.

Signalisez à la Police toute personne ou voiture suspecte, qui est susceptible de faire des repérages dans votre rue ou dans votre quartier. Alors que tout signalement peut être précieux, il est important que des renseignements sur des auteurs potentiels ou éléments suspects soient le plus précis et complets possible. Appelez le 113.

Le site web de la Police propose toute une panoplie de conseils pratiques en matière de prévention avec notamment aussi des recommandations pour la sécurisation mécanique et électronique d'une habitation.