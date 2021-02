An der EU sinn elo 3 Impfstoffer zougelooss, déi 2 mRNA-Vaccinë vu Biontech/Pfizer a Moderna hunn eng Wierksamkeet vun 90-5%, dee vun AstraZeneca 60-70%.

Ma wat soen dës Zuelen aus?

1. Wat bedeit de Begrëff Wierksamkeet vun engem Impfstoff?

Wann ee sech mam Sars-Cov-2 infizéiert, gëtt et verschidde Krankheetsverleef, vun asymptomatesch bis schwéier krank. Wann d’Leit geimpft ginn, gi manner Leit krank a virun allem och schwéier krank.

2. Schützt d'Impfung virun Iwwerdroung?

Et ass dovun auszegoen, datt d’Impfung virun Iwwerdroung schützt. D’ Fro ass nëmme wéi vill. Et wäert keng steril Immunitéit ginn, also datt et, wa jidderee geimpft ass, guer keng Infektioune méi gëtt.

Et wäerte manner Leit de Virus iwwerdroen. A bei de Persounen, déi trotzdeem krank ginn, wäerten der manner schwéier Verleef hunn.

3. Wat bedeit et, datt d'Impfstoffer manner wierksam géint Mutatioune sinn?

Den Impakt vum Vaccin wäert net esou staark sinn, ma trotzdeem wäerte virun allem schwéier Verleef kënne verhënnert ginn. Well eng Deel-Immunitéit ass ëmmer besser wei guer keng.