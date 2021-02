En date du 15 février 2021, un deuxième Centre de vaccination ouvrira ses portes au Sud du pays, dans la Maison des matériaux à Esch-Belval. Le déroulement et les heures d’ouvertures sont les mêmes que pour le Centre de vaccination au Hall Victor Hugo. Les invitations à participer à la vaccination sont envoyées par la poste aux personnes concernées à chaque phase successive du déploiement de la vaccination. Dans le Centre de vaccination, le passage de la personne à vacciner comprend cinq étapes, à savoir : l’accueil : la personne arrive au centre de vaccination et son rendez-vous est contrôlé par le personnel de sécurité ;

30, Avenue des Hauts-Fourneaux

L- 4365 Esch-sur-Alzette Plus d’informations sur le site : www.covidvaccination.lu.