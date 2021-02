Dat deelt de Finanzministère um Samschdeg de Moie mat.

D'Héchstbewäertung wier op déi verhältnisméisseg gutt budgetär Situatioun vum Land, oppen an transparent Institutiounen, politesch Stabilitéit an eng zouverlässeg Wirtschaft zréckzeféieren.

An hirer Analyse géif d'DBRS ervirsträichen, datt eng virsiichteg Regierungspolitik an de leschte Joren e grousse budgetäre Spillraum gelooss hätt, deen et erlaabt hätt, d'Betriber an d'Salariéeë vun Ufank vun der Pandemie un z'ënnerstëtzen. D'DBRS géif iwwerdeems dovun ausgoen, datt d'ëffentlech Schold zu Lëtzebuerg ënnert 30 Prozent vum PIB bleiwe wäert.

Offiziellt Schreiwes

DBRS confirme le AAA et la bonne performance ESG du Luxembourg (13.02.2021)

Communiqué par: ministère des Finances

Le vendredi 12 février 2021, l'agence de notation DBRS Morningstar a reconfirmé le « AAA » du Luxembourg avec tendance stable. Il s'agit de la notation la plus élevée possible. Le « AAA » reflète la bonne situation budgétaire du pays, en termes comparatifs, ainsi que ses institutions indépendantes et transparentes, l'environnement politique stable et la solidité de son économie.

Dans son analyse, DBRS relève que la marge de manœuvre budgétaire du Grand-Duché, dont dispose le pays grâce à la politique prudente du gouvernement des dernières années, aura permis de mettre en place des mesures très favorables pour soutenir les entreprises et les salariés dès le début de la pandémie en 2020.

Malgré l'impact budgétaire des mesures de soutien ainsi que la contraction de l'économie en 2020, l'agence estime que le Luxembourg dispose de la capacité nécessaire pour absorber le choc dû à la pandémie de la Covid-19 et de relancer par la suite l'économie. DBRS estime par ailleurs que le ratio de la dette publique devrait rester inférieur à 30 % du PIB.

DBRS intègre également pour la première fois les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans son analyse, en attestant une bonne note au Luxembourg à tous les niveaux. Au niveau environnemental, DBRS salue l'engagement fort du pays en faveur de la réduction des gaz à effet de serre, comme en témoigne l'adoption récente de la loi relative au climat. Sur le plan social, l'agence relève le niveau élevé en matière de productivité, le respect des droits de l'homme et l'accès très répandu à des soins de santé de qualité. Enfin, en termes de gouvernance, le pays se démarque par l'indépendance de ses institutions et sa transparence, offrant de la sorte un cadre propice à l'investissement.

Pierre Gramegna commente : « En confirmant la notation la plus élevée possible, DBRS souligne une fois de plus le bien-fondé de la politique budgétaire et économique de ce gouvernement. Ceci permet au pays de mieux résister aux conséquences économiques de la pandémie, tout en posant les jalons pour une relance durable et génératrice d'emplois. Je me réjouis tout particulièrement de voir que l'agence tienne désormais compte des aspects « ESG » dans son analyse, en attestant au Luxembourg une excellente performance à tous les niveaux. Une politique environnementale ambitieuse, un système social performant et de qualité ainsi qu'un cadre de gouvernance qui se démarque par sa transparence sont en effet au cœur du succès du Luxembourg. »