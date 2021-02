E Méindeg ass den internationalen Dag vun de kriibskranke Kanner. Zejoert kruten an Europa 15.000 Kanner d'Diagnose Kriibs.

Zu Lëtzebuerg huet d'Fondatioun Kriibskrank Kanner zejoert 39 nei Patienten an am ganzen 243 Famillje betreit. D'Missiounen vun der Stëftung sinn nieft dem Accompagnement och d'Recherche an d'Sensibilisatioun, mee 2020 war och fir si e schwéiert Joer.