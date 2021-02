Et ass nach emol drun erënnert, dass Versammlunge vun iwwer 100 Leit verbuede sinn an och Iessen an Gedrénks däerf net ugebuede ginn.

Dat traditionnelt Buergbrennen nächste Weekend kann ofgehale ginn, allerdéngs musse strikt sanitär Reegelen agehale ginn an déi rappelléiert d'Santé an engem Communiqué. Dat heescht: Et däerf kee Rassemblement mat méi wéi 100 Leit ginn. Bei méi wéi 4 Leit ass de Mask obligatoresch. Bei méi wéi 10 Leit kënnt derbäi, datt d'Persoune musse sëtzen an 2 Meter Distanz hunn. Fir Iessen a Gedrénks ze proposéieren ass verbueden. Allgemeng gëtt recommandéiert, interpersonell Kontakter an och Deplacementer sou gutt et geet ze evitéieren. Pressecommuniqué La traditionnelle fête des brandons "Buergbrennen" est permise dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur (13.02.2021)

Communiqué par: ministère de la Santé Le ministère de la Santé rappelle que l'organisation de la traditionnelle fête des brandons, « Buergbrennen », qui se déroule le weekend après carnaval, donc du 20 au 21 février 2021, est permise sous condition de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Afin de limiter les risques associés à la propagation du virus, il est ainsi essentiel de continuer à respecter les gestes barrières. Tout rassemblement excédant 100 personnes est interdit. Les enfants sont comptés quel que soit leur âge. Tout rassemblement de plus de 4 et jusqu'à 10 personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de 2 mètres. Tout rassemblement qui met en présence entre 11 et 100 personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de 2 mètres. En outre, il est rappelé que les activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons sont interdites par la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie. De manière générale, il reste recommandé de limiter ses contacts interpersonnels et ses déplacements. Plus d'informations sur www.covid19.lu . Links Gestes barrières - Wourop muss een oppassen