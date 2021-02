Wéi Meteolux an hirer Alerte jaune schreift, kann am ganze Land tëscht 8 an 12 Auer Glëtz falen. Et heescht also oppassen op de Stroossen.

Op ville Plazen dierft de Buedem nach gefruer sinn, wouduerch de Reen deen erofkomme wäert, riskéiert um Buedem direkt ze fréieren. D'Temperature leien aktuell tëscht -2 a +2 Grad. © Meteolux.lu Am Wiederradar vu Kachelmannwetter gesäit een, wéi vun der Belsch erfort d'Wiederfront iwwert de Grand-Duché wäert zéien. Op deem Radar ass och ze gesinn, dass am Laf vum Nomëtteg, géint 15 Auer och nach emol mat Glëtz ze rechnen ass. Links TRAFIC: Aktuell Informatioune mat Kaart a Kameraen.

