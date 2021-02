E Méindeg huet d'Santé matgedeelt, datt d'Zuel vun de Mënschen, déi um oder mam Coronavirus gestuerwe sinn, elo bei 611 läit.

Aktuell sinn 73 Persounen hospitaliséiert, dovunner 13 op der Intensivstatioun.

Den Ament ginn et 2.537 aktiv Infektiounen an 49.775 Persoune gëllen als geheelt.

Déi effektiv Reproduktiounszuel läit bei 1,00. Wann den Taux iwwert 1,0 läit, bedeit dat, datt eng Persoun, déi de Virus huet, am Duerchschnëtt méi wéi eng aner Persoun infizéiert.

PDF: Rapport journalier

Hei d'Schreiwes:

Amélioration des données publiées dans les rapports journaliers et hebdomadaire (11.02.2021)

Communiqué par: ministère de la Santé

Depuis l'arrêt de la publication des données issues du contact tracing dans les rapports journaliers et hebdomadaires le 9 novembre 2020, les équipes du monitoring ont travaillé sur l'amélioration et le nettoyage des données collectées au cours de l'année 2020 par les équipes du contact tracing afin de fournir des informations de qualité au grand public.

Avec le traitement de ces données et le contrôle qualité effectué, environ 1,4% de tous les tests ainsi que 0,1% de toutes les nouvelles infections ont été revus à la baisse, ceci en raison de doublons. Ces corrections ont des répercussions mineures sur les résultats déjà publiés, notamment sur les taux de positivité ou encore sur les distributions des tests selon l'âge et le sexe. Les graphiques présentés sur covid19.lu seront mis à jour tenant compte de ces rétro-corrections et les données corrigées seront mises à jour sur Open Data dans les plus brefs délais.