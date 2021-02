An engem däitsche Spidol, wou d'Personal mat AstraZeneca geimpft gouf, koum et zu ville Niewewierkungen, vun Iwwelzegkeet bis héicht Féiwer.

Vun Ufank u war jo gewosst, dass de brittesch-schwedesche Vaccin mat 70% manner wierksam wier wéi anerer. E gëtt och an enger Rei Länner, dorënner och Lëtzebuerg, bei Leit iwwer 65 Joer net ugeroden an elo tauchen och nach Meldungen iwwer méi Niewewierkungen op, respektiv manner Effikassitéit bei Variante wei der südafrikanescher.

Zanter ugangs Februar gëtt den Impfstoff AstraZeneca och hei zu Lëtzebuerg agesat. Dëse Vaccin gëtt den Ament Leit tëscht 18 a 65 Joer gesprëtzt. Et ass e sougenannte Vecteur-baséierten Impfstoff. Dat heescht, et ass e Virus, deen aus der Natur kënnt. An dësem Fall ofgeschwächt vu Schimpansen.

An engem däitsche Spidol, wou d'Personal mat AstraZeneca geimpft gouf, koum et zu ville Niewewierkungen. Iwwelzegkeet, Kappwéi an héicht Féiwer hätt de Vaccin ausgeléist. A klineschen Etüden hätt dëse Vaccin dees Reaktioune schonn ugewise gehat, sou de Professer Markus Ollert aus dem LIH, dem Lëtzebuerger Gesondheetsinstitut vun Esch.

Rezent ass den AstraZeneca Vaccin an d'Kritik gerode wéinst de Mutatiounen. Hei virop déi südafrikanesch Mutant. Doropshin huet een a Südafrika den AstraZeneca-Impfstoff gestoppt.

Déi brittesch Variant schéngt sech europawäit auszebreeden an duerchzesetzen. Dem Markus Ollert no hätten dës Mutatiounen nach keng Auswierkungen op déi aktuell Vaccinen.

Stand lescht Woch huet de Staatslabo hei zu Lëtzebuerg 14 Mol déi südafrikanesch Variant vu Covid-19 nogewisen.