Sur base d’une analyse de l’évolution des infections aux écoles fondamentales de la commune de Schifflange, à savoir l’école Albert Wingert, l’école Nelly Stein et l’école Lydie Schmit ainsi que de la situation telle qu’elle se présente actuellement, la Direction de la Santé a recommandé à la Commune de Schifflange de prendre des mesures de prévention supplémentaires en contexte d’éducation. Ainsi, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et la Commune de Schifflange ont décidé un renforcement du dispositif sanitaire dans le but de pouvoir freiner la propagation du virus SARS-CoV-2 au sein de la population scolaire concernée. Les mesures supplémentaires suivantes ont été retenues : Une prolongation de l’enseignement à distance Les élèves des écoles fondamentales de la commune de Schifflange seront maintenus dans l’enseignement à distance jusqu’au mardi 23 février 2021 inclus. Les maisons relais de Schifflange resteront fermées pendant cette période. Les parents concernés auront accès au congé pour raisons familiales. Tests de dépistage à grande échelle pour l’ensemble de la communauté scolaire Un test de dépistage à large échelle de l’ensemble de la communauté scolaire des écoles concernées, organisé par les équipes du Laboratoire national de santé dans les locaux des écoles, est prévu pour le lundi 22 février 2021. La direction régionale communiquera aux parents les plages respectives pendant lesquelles les élèves sont appelés à se rendre à l’école pour se faire tester. Les élèves testés négatifs reprendront leurs cours en présentiel à partir du mercredi 24 février 2021.