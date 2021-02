Vum 1. Mäerz 2021 un wäerten et am Kader vum Energieverbrauch Ännerunge bei den EU-Labele ginn.

Et gouf säitens der EU decidéiert, nees déi méi verständlech Bezeechnung vun den Energieklassen A bis G anzeféieren, esou den Ökozenter an engem Schreiwes. D'Bezeechnunge mat de Pluszeechen, also A+, A++ an A+++ gehéieren also geschwënn nees der Vergaangenheet un. Am Kader vun den Ekodesign-Richtlinne ginn domadder nees d'Disponibilitéit vun Ersatzdeeler a Reparatur-Uweisunge garantéiert.

Déi nei Etikette wäerte vum 1. Mäerz un op follgend Apparater ze fanne sinn:

- Tëleeën

- Moniteuren

- Spullmaschinnen

- Frigoen an Tifküler

- Wäi-Frigoen a Minibaren

- Wäschmaschinnen a Wäschmaschinne mat integréiertem Trockner

- Frigoe fir Geschäfter

Pneue kréie vum 1. Mee un en neien Energielabel, bei de Luuchten dauert et nach bis den 1. September.

Fir alleguerten déi aner elektronesch Apparat wéi Trockner, Staubsauger oder de Bakuewe wäert den neie Label eréischt 2024 a Kraaft trieden, bei Heiz-Apparater ass net virun 2026 ze rechnen.

D'Iwwergangsphas gëllt bis den 18. Mäerz, dono dierfen déi al Labelen net méi op deene genannten Apparater ze fanne sinn am Geschäft. Elo scho géifen Apparat mat deenen neie Labelen ausgeliwwert ginn, op ville Geräter wäerten dofir 2 Etikette sinn, eng nei an eng al Versioun.

Hei wäerten et dann och Ënnerscheeder bei der Bezeechnung vum Stroum- a Waasserverbrauch ginn, well d'Produzenten sech an deem Kader elo musse méi un d'Realitéit halen. Et wäerten dann och méi Informatiounen op den neien Etikette ginn, dorënner d'Zäit vum Spull- oder Wäschprogramm, déi en Afloss op de Stroumverbrauch hunn.

Op www.oekotopten.lu, wou ee jo déi Energie-effizientst Produiten zu Lëtzebuerg oplëscht, gëtt déi nei Reegelung vum 1. Mäerz un natierlech berécksiichtegt.